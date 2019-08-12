ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

麥莉一個月前才讚「我男人性能力強」　爆離婚後女女激吻首發聲

記者蕭采薇／綜合報導

美國流行音樂小天后麥莉（Miley Cyrus）與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）結婚8個月玩完，更勁爆的是，她在宣布離婚消息之前，其實被拍到在義大利結伴出遊時，與女演員凱特林卡特（Kaitlynn Carter）雙雙穿著比基尼熱情擁吻。麥莉在消息爆發將近一天後，首度在IG發聲。

▲▼麥莉與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）結婚8個月玩完。（圖／CFP） 

▲麥莉與「雷神弟」連恩漢斯沃分合9年，婚姻卻8個月就玩完。（圖／CFP）

請繼續往下閱讀...

麥莉於事件爆發將近一天後，在IG發聲表示：「不要與進化鬥爭，就像我所站的這座山頭，過去其實沈在水面下，並與非洲大陸連結，改變是不可避免的。」麥莉以「山」舉例，表示父親曾經告訴她：「自然的改變不會提早，而是永遠準時。」

▲▼麥莉發聲。（圖／翻攝自IG）

▲麥莉爆離婚後發聲。（圖／翻攝自IG）

麥莉最後說：「我被教導要尊重這個星球及其進程，我也用同樣的方法，去面對自身的事情⋯」一段話看似在感嘆自然界的奧妙，但到了文尾，似乎也在暗示她與雷神弟分合九年，婚姻卻只維繫了8個月，再加上爆出新戀情，似乎一切都是自然而然的過程。

▲麥莉被拍到女女吻...對方也剛離婚！緊急宣布掰了老公連恩　。（圖／翻攝自Instagram／kaitlynn）

▲麥莉被爆與凱特林卡特女女吻。（圖／翻攝自Instagram／kaitlynn）

事實上，不過就在上月初，麥莉才在IG放閃。當時一名網友列出「不可能有男人可以全部做到」的五點，包括：性能力強、有共鳴、身高超過180公分、不亂搞和懂常識。「野生麥莉」卻現身在留言表示：「我男人可以，大家不要放棄希望。」沒想到才過一個多月就人事已非，令粉絲相當震驚。

▲▼麥莉與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）結婚8個月玩完。（圖／CFP）

▲麥莉與「雷神弟」連恩漢斯沃分合9年，婚姻卻8個月就玩完。（圖／CFP）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

推薦閱讀

《冰與火之歌》主創編劇掰了10年HBO　確定簽下62億Netflix「獨家合約」

《冰與火之歌》主創編劇掰了10年HBO　確定簽下62億Netflix「獨家合約」

金希澈談感情「要對粉絲有基本禮儀」　爆秘戀MOMO粉傻眼：這哥能談兩年？

金希澈談感情「要對粉絲有基本禮儀」　爆秘戀MOMO粉傻眼：這哥能談兩年？

專訪／見證「超級颱風」帶走6000人命　颶風人Josh：面對大自然，人很渺小

專訪／見證「超級颱風」帶走6000人命　颶風人Josh：面對大自然，人很渺小

姜丹尼爾和TWICE志效「媒人」也是偶像！　身份曝光是JYP出身的他

姜丹尼爾和TWICE志效「媒人」也是偶像！　身份曝光是JYP出身的他

《六人行》瑞秋女兒「萌娃」艾瑪長大了！　17年後金髮正妹照曝光

《六人行》瑞秋女兒「萌娃」艾瑪長大了！　17年後金髮正妹照曝光

SM又一社內情侶誕生「和EXO有關」！　曖昧約會背影照瘋傳

SM又一社內情侶誕生「和EXO有關」！　曖昧約會背影照瘋傳

朴有天再爆遭性侵受害女求償1億元　4律師「心累全放棄」集體請辭

朴有天再爆遭性侵受害女求償1億元　4律師「心累全放棄」集體請辭

地鐵捕獲野生洛基發文問：是湯抖森嗎？　網看「招牌穿搭」全笑了：本人無誤

地鐵捕獲野生洛基發文問：是湯抖森嗎？　網看「招牌穿搭」全笑了：本人無誤

夯歌《黑馬》被指抄襲！判賠1650萬　凱蒂佩芮怒發聲明上訴

夯歌《黑馬》被指抄襲！判賠1650萬　凱蒂佩芮怒發聲明上訴

姜丹尼爾「認愛TWICE志效」深夜發文道歉　吐心聲：偶爾真的感到非常疲憊

姜丹尼爾「認愛TWICE志效」深夜發文道歉　吐心聲：偶爾真的感到非常疲憊

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃！　內衣照曝光…網驚：看到X了

連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

「隱乳女神」動物園解放頭燈！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超羞…老司機全嗨了

林佩瑤離開13年空服業：老娘不幹了！　37歲突離職…原因揭曉

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

連千毅飆罵吳宗憲《大熱門》！　揭「被羞辱內幕」怒砲：阿斯巴辣嘛

葛摩菈原本是她！果斷拒演：不想每年綠6個月　網無言「在跩什麼」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

麥莉希拉, Miley Cyrus, 連恩漢斯沃, Liam Hemsworth

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 崔佩儀「三世豬靈投胎」爆哭...睫毛都掉了　剷18公斤老公獎勵520萬元
  2. 麥莉一個月前才讚「我男人性能力強」　爆離婚後女女激吻首發聲
  3. 蕾菈「上下狂晃」超兇半球掉出！　私下運動畫面曝光…網友全瘋了
  4. 想要我的寶藏嗎？網瘋上《ETtoday》搶神秘邀請函、擠進「海賊萬博會」
  5. 《RUN新聞》不正經三對三鬥牛賽！范少勳、朱軒洋挑戰鬼隊友！
  6. 「刪前任電話」吵N年！　大S提分手大忌：這樣戀商超低…網全讚翻了
  7. 愛上《德魯納》軟弱善良的具經理！呂珍九這部戲精準切換2人格
  8. 正妹大學排行榜TOP10出爐！　第一名校花級女神是《還願》鞏莉芳本尊
  9. 超越《Let It Go》！雪寶證實《冰雪奇緣2》主題曲「更洗腦」
  10. 台灣金獎陣容領銜主演《緝魔》本週強檔上映贈票了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366