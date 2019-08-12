麥莉一個月前才讚「我男人性能力強」　爆離婚後女女激吻首發聲

記者蕭采薇／綜合報導

美國流行音樂小天后麥莉（Miley Cyrus）與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）結婚8個月玩完，更勁爆的是，她在宣布離婚消息之前，其實被拍到在義大利結伴出遊時，與女演員凱特林卡特（Kaitlynn Carter）雙雙穿著比基尼熱情擁吻。麥莉在消息爆發將近一天後，首度在IG發聲。

▲麥莉與「雷神弟」連恩漢斯沃分合9年，婚姻卻8個月就玩完。（圖／CFP）



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麥莉於事件爆發將近一天後，在IG發聲表示：「不要與進化鬥爭，就像我所站的這座山頭，過去其實沈在水面下，並與非洲大陸連結，改變是不可避免的。」麥莉以「山」舉例，表示父親曾經告訴她：「自然的改變不會提早，而是永遠準時。」

▲麥莉爆離婚後發聲。（圖／翻攝自IG）

麥莉最後說：「我被教導要尊重這個星球及其進程，我也用同樣的方法，去面對自身的事情⋯」一段話看似在感嘆自然界的奧妙，但到了文尾，似乎也在暗示她與雷神弟分合九年，婚姻卻只維繫了8個月，再加上爆出新戀情，似乎一切都是自然而然的過程。

▲麥莉被爆與凱特林卡特女女吻。（圖／翻攝自Instagram／kaitlynn）

事實上，不過就在上月初，麥莉才在IG放閃。當時一名網友列出「不可能有男人可以全部做到」的五點，包括：性能力強、有共鳴、身高超過180公分、不亂搞和懂常識。「野生麥莉」卻現身在留言表示：「我男人可以，大家不要放棄希望。」沒想到才過一個多月就人事已非，令粉絲相當震驚。

▲麥莉與「雷神弟」連恩漢斯沃分合9年，婚姻卻8個月就玩完。（圖／CFP）



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