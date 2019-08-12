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「刪前任電話」吵N年！　大S提分手大忌：這樣戀商超低…網全讚翻了

記者潘慧中／綜合報導

分手後到底要不要刪除前任電話或繼續當朋友，這是網友爭執非常久的問題。大S（徐熙媛）最近在大陸戀愛實境節目《戀夢空間2》中，被問到是否會刪除前任所有的聯絡方式，她直言：「要斷就斷乾淨，人生不要拖泥帶水，尤其在感情上。」

▲▼大S提分手大忌：這樣戀商超低！（圖／翻攝自微博／大S）

▲大S最近在《戀夢空間2》的談話頗受好評。（圖／翻攝自微博／大S）

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大S坦言會完全刪除前任的聯絡方式，因為她通常是主動提分手的一方，一旦下了這個決定，她就不會讓對方有回頭的機會，「如果對方已經有了一個心儀對象，妳又在這邊打動他什麼的，我覺得這也是戀商比較低的一種行為。」

▲▼大S提分手大忌：這樣戀商超低！（圖／翻攝自微博／每日星探）

▲▼大S會完全刪除前任的聯絡方式，不再讓對方有回頭的機會。（圖／翻攝自微博／每日星探）

▲▼大S提分手大忌：這樣戀商超低！（圖／翻攝自微博／每日星探）

主持人沈夢辰接著說：「女生大部分都會選擇刪除，男生呢？」男來賓無奈笑回：「就妳刪我就好啦！」她聽了忍不住笑說：「男生就等著被刪是嗎？」另一個男來賓則認為要看情況，「如果兩人真的是不歡而散，那就真的需要刪除。」

▲▼大S提分手大忌：這樣戀商超低！（圖／翻攝自微博／每日星探）

▲大S認為前任就是要斷乾淨。（圖／翻攝自微博／每日星探）

對此，大S表示前任本是應該要斷乾淨的生物，感情不要拖泥帶水是較為明智的選擇，沈夢辰笑說：「今天S給我們上了一課，人生不要拖泥帶水！一定要往前看，不要回頭！」她聽了則謙虛地說，千萬別以為自己是在說金句，「因為戀愛中沒有一個人會給你／妳正確答案。」

►大S談刪除前任電話的影片，請點這裡。

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