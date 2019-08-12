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蕾菈「上下狂晃」超兇半球掉出！　私下運動畫面曝光…網友全瘋了

記者劉宜庭／綜合報導

蕾菈（Lyla）因長相神似鄧紫棋，有著「小鄧紫棋」的封號，身材姣好、個性率真的她，和「反骨男孩」合作拍片後，更是知名度大開。她常在社群網站分享生活點滴，近來分享一系列健身畫面，前凸後翹的好身材也隨之現形，在網路上意外掀起一陣熱議。

▲蕾菈。（圖／翻攝自蕾菈臉書）

▲蕾菈在網路上擁有超高人氣。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

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蕾菈8日曬出一段健身影片，分享私底下運動的過程，「帶你們跟我操一波。」畫面中，只見她穿著短版運動背心，搭配緊身長褲，襯托出S型魔鬼身材，期間，她搭配各種健身器材運動的過程中，不時擺動身軀，豐滿上圍也隨之晃動、呼之欲出，性感指數直破表。

▲蕾菈辛勤健身，豐滿上圍跟著上下晃。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

▲蕾菈辛勤健身，豐滿上圍跟著上下晃。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

▲蕾菈辛勤健身，豐滿上圍跟著上下晃。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

▲蕾菈辛勤健身，豐滿上圍跟著上下晃。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

不久後，蕾菈又PO出一系列全身美照，除了在鏡子前開心自拍，其中一張健身照，她微微正對鏡頭，整個人往前傾，立刻掉出火辣半球，以及超深事業線。一連串超兇運動畫面PO網後，隨即也引來大票網友暴動留言，「衣服快撑爆了啦」、「蕾菈身材好好喔」、「好大！！！」引發不小討論度。

▲蕾菈辛勤健身，豐滿上圍跟著上下晃。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

▲蕾菈辛勤健身，豐滿上圍跟著上下晃。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

▲蕾菈自拍。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

▲蕾菈辛勤健身，豐滿上圍跟著上下晃。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

▲蕾菈辛勤健身，豐滿上圍跟著上下晃。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

▲蕾菈分享健身照片，辣翻網友。（圖／翻攝自蕾菈Instagram）

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關鍵字

蕾菈, 小鄧紫棋, Lyla, 反骨男孩

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