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超越《Let It Go》！雪寶證實《冰雪奇緣2》主題曲「更洗腦」

記者洪文／綜合報導

迪士尼動畫電影《冰雪奇緣》2013年上映，全球票房開出12.76億美金佳績，主題曲《Let It Go》更是紅遍大街小巷。睽違6年，續集《冰雪奇緣2》（Frozen 2）上映只剩3個月，「雪寶」配音員喬許蓋德（Josh Gad）證實，新的主題曲更加洗腦，完全超越第一集，小朋友全新神曲又要來了。

▲▼《冰雪奇緣2》劇照 。（圖／翻攝自YouTube／迪士尼影業）

▲《冰雪奇緣2》劇照。（圖／翻攝自YouTube／迪士尼影業）

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「雪寶」配音員喬許蓋德在脫口秀節目《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live）表示：「我可以爆料一下嗎？我不確定是否可以說，但我認為《冰雪奇緣2》的歌曲在電影中也很好，我現在心中的標準預設很高，不過這幾首歌真的超棒。」他坦言，這次《Let It Go》詞曲創作者羅伯特洛培茲（Robert Lopez）、克莉絲坦洛培茲（Kristen Anderson-Lopez）回歸續集，外界投入極大的關注在新的歌曲可否超越第一集，「很抱歉，我還是忍不住說一下，新的歌曲更加洗腦。」

《冰雪奇緣2》首集主角們艾莎、安娜、阿克、雪寶、漢斯全員回歸，並加入新角色將由《黑豹》中帝查卡國王弟弟、反派齊爾蒙格父親的史達林布朗（Sterling Brown）獻聲。

《冰雪奇緣2》將於11月21日在台上映。

▼影片取自Youtube，如遭移除請見諒。

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冰雪奇緣, 冰雪奇緣2, 雪寶, Let It Go

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