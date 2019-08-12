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正妹大學排行榜TOP10出爐！　第一名校花級女神是《還願》鞏莉芳本尊

記者劉宜庭／綜合報導

台灣多間大學正妹如雲，各個身材、臉蛋都美到不科學，《DailyView網路溫度計》以「2019初愛系正妹大學」為題進行調查，並根據網路聲量，統計出前10大「正妹大學」，還列舉了其中的校花級正妹，包括畢業於台大、曾在《還願》演出媽媽「鞏莉芳」一角的陳品伶，在網路上掀起熱烈討論。

在「2019年正妹大學排行榜」統計結果中，第1名至第10名分別為台大、輔仁、成大、政大、世新、文化、北商、逢甲、清華及東吳。

▲▼ 台灣電競正妹「鳥鳥」黃冠潔打趴企鵝妹 。（圖／翻攝自Facebook／黃冠潔）

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▲黃冠潔現身周杰倫演唱會。（圖／記者張一中攝、翻攝自黃冠潔IG）

▲黃冠潔有著「輔大校花」封號。（圖／翻攝自Instagram／黃冠潔）

統計資料中，還列舉了來自榜上學校的校花級正妹，包括有「輔大校花」之稱的網紅黃冠潔（鳥鳥；BirdyBirdy），同時擁有甜美臉蛋、火辣身材的她，除了是名直播主，也是「英雄聯盟（LOL）」玩家，常在網路上直播遊戲實況。而世新大學則有熱愛插畫的美女Chole，曾被網紅黑男的節目「街頭邱比特」選中，神似女星陳意涵的清新外貌，在當時掀起超高討論度。

▲Chole外貌神似陳意涵，曾被「街頭邱比特」選中。（圖／翻攝自Instagram／Chole）

▲Chole外貌神似陳意涵，曾被「街頭邱比特」選中。（圖／翻攝自Instagram／Chole）

▲Chole外貌神似陳意涵，曾被「街頭邱比特」選中。（圖／翻攝自Instagram／Chole）

至於榜上第一名的台大，則有畢業於台大生物系的陳品伶。身為學霸的她，其實踏入音樂劇已經10多個年頭，對此領域充滿熱情，還曾二度自費前往南韓進修學唱歌。此外，她因為曾幫《返校》配音，結識了赤燭團隊，進而受邀為《還願》中媽媽的角色「鞏莉芳」配音，並以她的外型建立該角色樣貌。

▲▼《還願》鞏莉芳本尊超正！（圖／翻攝自Instagram／musicalpinling）

▲▼《還願》鞏莉芳本尊超正！（圖／翻攝自Instagram／musicalpinling）

▲陳品伶曾在《還願》幫「鞏莉芳」一角配音。（圖／翻攝自Instagram／陳品伶）

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正妹大學, 2019正妹大學排行榜, 網路溫度計, 陳品伶, 還願, 鞏莉芳

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