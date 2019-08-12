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連假玩花東「生理期第1天」看清男友！　薔薔心死提分手：男人這樣很不大器

記者潘慧中／綜合報導

《我愛黑澀會》出身的薔薔（林嘉凌）說話風格辛辣、作風大膽，身材更是凹凸有致，始終不乏追求者，但也因此看清部分男人小氣的一面，她透露和某任男友交往時，曾因為「一塊護墊」氣到提分手：「這不是男人啊，我覺得一點都不大器啊！」

▲▼薔薔作風大膽。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

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薔薔最近在《命運好好玩》表示特別討厭小氣的男人，比方說，某任男友有次連假提議去花東玩，她心想應該不會花到什麼錢，而且也沒什麼好買的，身上便沒帶太多錢，「好死不死我月經來了。」

▲▼薔薔。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲薔薔和前任去花東玩剛好碰上大姨媽。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

於是，薔薔就問男友：「你可不可以給我個100塊？我要下去買衛生棉。」男友當下瞪大眼睛說：「妳跟我出來沒帶錢？！」她連忙解釋：「因為我知道這趟我不會花到什麼錢啊，怎麼了嗎？」

▲▼薔薔。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲▼男友當下心不甘情不願給薔薔100塊買衛生棉。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲▼薔薔。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

最後，男友很不情願地掏了100塊給薔薔，但她知道對方不太開心，所以只敢挑30塊的護墊，此時，心中已經埋下導火線，「第一天月經來，我還去挑護墊買耶！還挑那種30塊最便宜的，找70塊給他！」

▲▼薔薔。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲▼薔薔月經來第一天，只敢挑30塊護墊湊合著用。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲▼薔薔。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩官方頻道）

旅行結束回家後，薔薔下定決心和男友分開，「回去馬上叫他滾，我後來連吃飯都不想吃了，看到他臉我就想吐！」因為她真的很受不了小氣的男人，「不要跟我計較這種東西！」

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薔薔, 黑澀會, 林嘉凌

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