蔡阿嘎影片被代購商偷去打廣告　「亮存證信函」火大嗆：告死你！

記者張筱涵／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎敢言敢行，現經營3個頻道時常推出不同單元，日前在主頻道「蔡阿嘎」推出「網路購物大破解」單元，一開始就強調絕對不是業配，影片也絕對不能被廠商或任何營利單位使用否則就是提告，沒想到還是被發現有相關情形發生，他也真的採取行動了！

▲蔡阿嘎經營YouTube十幾年，常推出不同單元。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

蔡阿嘎7月16日推出全新單元「網路購物大破解」，第一集試驗切西瓜的神器，一開始就激動強調：「這集絕對不是業配！你們不要把我的影片拿去做業配，我看到下廣告我就去士林地方法院按鈴申告，告死你！」

請繼續往下閱讀...

▲蔡阿嘎推出新單元有強調絕無業配。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

蔡阿嘎推出第二集一開頭又再次強調絕對不是業配，因此廠商或其他單位也絕對不能拿去用，否則就是「告死你」，會再次告知就是因為有眼尖的網友發現某代購粉絲專頁使用第一集影片，還直接寫上蔡阿嘎的名字。蔡阿嘎說到做到直接拿出存證信函：「你以為我們不會發現嗎？耳朵很硬欸！我們玩真的啦！」粉絲看了都直呼超級爽，「FB那些代購都專門偷用名人截圖，然後假裝他們有替這產品代言，真的噁」、「笑死，果然很硬，看到存證信函真的怕」。

▲蔡阿嘎在第二集尾端再次聲明「拿去打廣告就告死你」。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

▼【網路購物大破解】#2：剝蝦神器？爛透了！蔡阿嘎直接存證信函提告了，玩真的！（影片／取自蔡阿嘎YouTube，如遭刪除請見諒）