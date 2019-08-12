ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蔡阿嘎影片被代購商偷去打廣告　「亮存證信函」火大嗆：告死你！

記者張筱涵／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎敢言敢行，現經營3個頻道時常推出不同單元，日前在主頻道「蔡阿嘎」推出「網路購物大破解」單元，一開始就強調絕對不是業配，影片也絕對不能被廠商或任何營利單位使用否則就是提告，沒想到還是被發現有相關情形發生，他也真的採取行動了！

▲蔡阿嘎經營YouTube十幾年，常推出不同單元。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

▲蔡阿嘎經營YouTube十幾年，常推出不同單元。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

蔡阿嘎7月16日推出全新單元「網路購物大破解」，第一集試驗切西瓜的神器，一開始就激動強調：「這集絕對不是業配！你們不要把我的影片拿去做業配，我看到下廣告我就去士林地方法院按鈴申告，告死你！」

請繼續往下閱讀...

▲蔡阿嘎推出新單元有強調絕無業配。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

▲蔡阿嘎推出新單元有強調絕無業配。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

蔡阿嘎推出第二集一開頭又再次強調絕對不是業配，因此廠商或其他單位也絕對不能拿去用，否則就是「告死你」，會再次告知就是因為有眼尖的網友發現某代購粉絲專頁使用第一集影片，還直接寫上蔡阿嘎的名字。蔡阿嘎說到做到直接拿出存證信函：「你以為我們不會發現嗎？耳朵很硬欸！我們玩真的啦！」粉絲看了都直呼超級爽，「FB那些代購都專門偷用名人截圖，然後假裝他們有替這產品代言，真的噁」、「笑死，果然很硬，看到存證信函真的怕」。

▲蔡阿嘎推出新單元有強調絕無業配。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

▲蔡阿嘎在第二集尾端再次聲明「拿去打廣告就告死你」。（圖／翻攝自蔡阿嘎YouTube）

▼【網路購物大破解】#2：剝蝦神器？爛透了！蔡阿嘎直接存證信函提告了，玩真的！（影片／取自蔡阿嘎YouTube，如遭刪除請見諒）

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

推薦閱讀

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃！　內衣照曝光…網驚：看到X了

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃！　內衣照曝光…網驚：看到X了

林佩瑤離開13年空服業：老娘不幹了！　37歲突離職…原因揭曉

林佩瑤離開13年空服業：老娘不幹了！　37歲突離職…原因揭曉

「隱乳女神」動物園解放頭燈！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超羞…老司機全嗨了

「隱乳女神」動物園解放頭燈！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超羞…老司機全嗨了

連千毅飆罵吳宗憲《大熱門》！　揭「被羞辱內幕」怒砲：阿斯巴辣嘛

連千毅飆罵吳宗憲《大熱門》！　揭「被羞辱內幕」怒砲：阿斯巴辣嘛

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

葛摩菈原本是她！果斷拒演：不想每年綠6個月　網無言「在跩什麼」

葛摩菈原本是她！果斷拒演：不想每年綠6個月　網無言「在跩什麼」

小甜甜又小一號！辣穿短裙坐高腳椅　「下往上邪惡視角」直逼大腿根部…網驚：更瘦了

小甜甜又小一號！辣穿短裙坐高腳椅　「下往上邪惡視角」直逼大腿根部…網驚：更瘦了

雪莉原來不是鬼！《德魯納》登場就搶走呂珍九...IU吃醋了

雪莉原來不是鬼！《德魯納》登場就搶走呂珍九...IU吃醋了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃！　內衣照曝光…網驚：看到X了

林佩瑤離開13年空服業：老娘不幹了！　37歲突離職…原因揭曉

「隱乳女神」動物園解放頭燈！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超羞…老司機全嗨了

連千毅飆罵吳宗憲《大熱門》！　揭「被羞辱內幕」怒砲：阿斯巴辣嘛

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

葛摩菈原本是她！果斷拒演：不想每年綠6個月　網無言「在跩什麼」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蔡阿嘎

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 蔡阿嘎影片被代購商偷去打廣告　「亮存證信函」火大嗆：告死你！
  2. 港警地鐵站內「發射催淚彈」　楊雅喆痛批：有在考慮人民死活嗎
  3. 瘋電影／懸案判決　不明就裡妄下斷語混淆視聽媒體之亂
  4. 曾之喬同框「大1歲空服員親姊」！　高顏值全家福…網驚呆：一家神基因
  5. 阿信集郵TFBOYS成功「擺出招牌手勢」　王源傻愣急握手…3秒片段曝光網笑翻
  6. 唐綺陽運勢／天王星逆行金牛「金錢問題易引爆」　雙子桃花開注意1種人
  7. 辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！
  8. 蘇晏霈走鐘暴肥「2個月狠鏟8KG」！狠心戒糖飲料曝三餐飲食
  9. 小甜甜又小一號！辣穿短裙坐高腳椅　「下往上邪惡視角」直逼大腿根部…網驚：更瘦了
  10. 陳柏渝離婚3年…玩抖音電到大陸男星！　他私訊求愛：渝兒當我的小寶貝

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366