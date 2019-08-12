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Baby錄影走心：黃曉明每次都很敷衍！　「最討厭他說這句話」老公還回嘴…女網友超有感

記者潘慧中／綜合報導

黃曉明最近擔任《中餐廳3》的店長，在最新播出的節目中，他和主廚因經營策略產生分歧，最後不但沒解決問題，反而撂下一句「我的錯好不好！」讓觀眾超傻眼，更有人因此挖出Angelababy曾坦言「最不喜歡他說的一句話」的片段，剛好就是他對主廚說的話，不少網友都搖頭說：「4年了還是沒變。」

▲黃曉明和Angelababy結婚將滿4年。（圖／翻攝自微博）

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黃曉明在餐廳營業的第2天，聽不進王俊凱、秦海璐等人的意見，「聽我的，一個人說的算，這件事不需要討論！」堅持要主廚準備單人份套餐，怎料結果一團糟，他指責主廚不應獨自攬起所有事，畢竟有多請2位幫手，但對方表示小幫手們當天才報到，交付雜活可以，但備餐仍不太妥當。

▲▼Baby錄影走心：黃曉明每次都很敷衍！（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）

▲▼黃曉明最近在《中餐廳3》的的言行舉止引發討論。（圖／翻攝自微博／圈教主）

▲▼Baby錄影走心：黃曉明每次都很敷衍！（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）

對此，黃曉明一聽立刻說：「所以我的錯好不好，我的錯！」在場所有人都沒坑聲，似乎敢怒不敢言，但網友根本氣炸了：「氣到不想追了」、「真的很討厭人說都是我的錯」、「潛台詞就是我的錯，你可以閉嘴了。」不過也有粉絲出面緩頰，這純粹是節目效果，請大家別太放在心上。

▲▼Baby錄影走心：黃曉明每次都很敷衍！（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）

▲網友反應。（圖／翻攝自微博／圈教主）

值得一提的是，針對「我的錯」這句話，有網友事後挖出黃曉明4年前和Angelababy上《快樂大本營》時，被問到「楊穎最不喜歡你說的一句話」，他一臉懵，老婆則笑說他絕對不可能知道：「他肯定以為那句話我特別喜歡聽他說。」

▲▼Baby錄影走心：黃曉明每次都很敷衍！（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）

▲▼Angelababy曾說黃曉明每次吵架都想敷衍了事。（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）

▲▼Baby錄影走心：黃曉明每次都很敷衍！（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）

黃曉明一連猜了2個答案分別是「反正都是妳說的算」、「反正妳都是對的」，和Angelababy的正解「好好好，都是我的錯」不謀而合。之所以不喜歡這句話，Baby表示每次和老公意見不合，對方總是很敷衍地說：「好好好，都是妳對，都是我的錯！」當她反問：「那你知道錯哪兒了嗎？」老公卻不吭聲了。

▲▼Baby錄影走心：黃曉明每次都很敷衍！（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）

▲▼Baby錄影走心：黃曉明每次都很敷衍！（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）

▲▼Baby錄影走心：黃曉明每次都很敷衍！（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）

▲Angelababy和黃曉明走心鬥嘴。（圖／翻攝自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）

對此，黃曉明解釋自己有一個原則，就是和Angelababy起爭執的時候，無論老婆錯或對，為了不讓彼此越吵越激烈，他一定會先說：「好好好，都是我的錯。」但老婆當場也懟回去：「你要明白你錯了哪兒才能改正啊！要不然你永遠都是錯的。」他也不干示弱地回嘴：「問題有時候不是我錯了啊！」老婆笑笑地說：「你看～」，他才連忙道歉：「好好，我錯了我錯了！」

▲約從01：05：56開始。（影／取自YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）

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關鍵字

Angelababy, Baby, 楊穎, 黃曉明, 小海綿

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