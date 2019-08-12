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港警地鐵站內「發射催淚彈」　楊雅喆痛批：有在考慮人民死活嗎

記者劉宜庭／綜合報導

香港示威者11日上街進行「深水埗遊行」，尖沙咀、荃灣及屯門等地爆發衝突，警方為了驅趕示威者，在地鐵內部施放催淚煙，導致車站大廳煙霧瀰漫、示威者四處逃竄。對於此事，導演楊雅喆高度關注，並接連轉發多篇相關消息，忍不住痛批：「他們有在考慮人民的死活嗎？」

▲▼811反送中遊行，各區爆發衝突。（圖／路透）

▲▼811反送中遊行，各區爆發衝突。（圖／路透）

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▲香港多地爆發警民衝突。（圖／路透）

綜合港媒報導，香港11日的「深水埗遊行」引發警民衝突，示威者於當晚6點30分左右，在尖沙咀進行快閃堵路；晚間7點左右，警方在尖沙咀警署外彌敦道附近施放催淚煙，有示威者投擲汽油彈還擊，導致一名警察全身多處燒傷。其中一名女性示威者，遭警方射出的布袋彈擊穿護目鏡，眼球破裂當場血流滿地，隨即被送醫治療，恐導致永久失明。

▲▼反送中遊行，有女性被橡膠子彈射穿護目鏡。（圖／路透）

▲一名女性示威者右眼眼窩爆血送醫。（圖／路透）

對此，港府於12日凌晨0時36分發出新聞稿，指暴力示威者破壞公物、堵塞幹道，以磚塊襲擊警務人員等，「暴力示威者無法無天的行為嚴重威脅警務人員和其他市民的人身安全，我們對此感到憤慨，並予以最強烈的譴責。」

知名導演楊雅喆平時常針對時事，發表個人看法，如今得知香港爆發警民衝突，他忍不住痛批港警做法，「在地鐵站內發射催淚彈！他們有在考慮人民的死活嗎？」他除了轉發多篇相關消息，也忍不住語帶憤慨地表示，「看見這種暴行，我們只能喊香港加油？在地鐵站內發射催淚彈（可能起火）、橡皮彈，而國民黨還在跟中國眉來眼去簽和平協議，帶來的是什麼和平？我們該勸勸長輩了。」

▲▼台北電影獎入圍公布記者會。楊雅喆（圖／記者李毓康攝）

▲楊雅喆。（圖／資料照／記者李毓康攝）

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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深水埗遊行, 港警, 楊雅喆

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