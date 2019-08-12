曾之喬同框「大1歲空服員親姊」！　高顏值全家福…網驚呆：一家神基因

記者劉宜庭／綜合報導

曾之喬（喬喬）外型清純甜美，自14歲就以女團「Sweety」出道，近年轉戰戲劇圈後，演技更是大受好評，擁有超高人氣。行程滿檔的她，平時仍常透過社群網站和粉絲互動，分享一系列工作、生活點滴，近來更抽出時間陪伴家人外出用餐，一家人超高顏值，也再度掀起網友熱議、引發討論。

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▲曾之喬常透過社群網站分享工作、生活點滴。（圖／翻攝自曾之喬臉書）

「再忙也要和家人喝杯咖啡。」曾之喬11日透露，當天和家人吃完燒肉，之後又一起去喝咖啡，享受與親人之間的相處時光，「大家有共同興趣真是不錯。」發文同時，她不忘曬出一家4口同框合照，然而有趣的是，這張全家福其實拍了很久，她還原整個拍照過程，當時他們以「不求人」的方式，把鏡頭架在咖啡杯上拍，結果每拍一張，就會有人喊，「這張我不行啦！」讓她直呼傻眼。

最後，曾之喬決定不再讓眾人上訴，直說：「放心啦我很會修啦！！！」雖然文中開玩笑抱怨「煩餒」，不過她內心其實覺得，家人們的舉動很可愛，文末更不忘告白「愛爸媽，愛姊姊。」全家福PO網後，一家人高顏值也引發外界關注，引來大票粉絲留言驚嘆，「一家都好高顏值喔」、「這個皮膚不科學」、「爸也太帥了吧」、「你們怎麼拍都好看，帥哥美女。」。

▲曾之喬全家福被讚顏值超高。（圖／翻攝自曾之喬臉書）



事實上，曾之喬家中除了爸媽，上頭還有一個親姊姊曾之縈。姊姊職業是空姐，氣質出眾，其實只比曾之喬大1歲。喬喬過去曾談到，自己從小就是油性膚質，並非年輕就是皮膚好，經過後天努力、研究如何讓皮膚透亮，反觀姊姊就是天生麗質，語帶羨慕地表示對方「一生下來就是模特兒臉」。如今她開心曬出全家福，姊妹倆的高顏值，也再度掀起熱議，被讚一家神基因。

▲曾之喬與姊姊相差1歲。（圖／翻攝自曾之喬臉書）