大陸辣模Naomi（康雅馨）不但身材姣好更有張混血兒般精緻五官，因參加真人秀《天使之路》走紅，常常在社群媒體分享大尺度辣照，讓粉絲看得如癡如醉。她近日又上傳身穿緊身細帶小背心，在胸前2點上的「性感穿環」，又再次讓網友暴動。

▲▼陸模Naomi造型百變，任何風格都相當性感。（圖／翻攝自IG／naomikyxx）

照片中，Naomi身穿螢光綠單邊細帶小背心，露出纖細雙臂和深凹鎖骨，臉上沒有過多妝容，似乎是素顏出鏡，細緻膚質好得沒話說。但吸引網友目光的是「胸前形狀特殊兩點」，仔細一看，原來是因為沒有穿內衣，裸穿緊身背心，大秀性感爆表「乳環」，讓不少人直呼：「太辣了！」

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▲Naomi貼身上衣，驚見胸前乳環。（圖／翻攝自IG／naomikyxx）

其實，Naomi一點都不吝嗇分享這對「性感雙環」，常常不穿內衣大膽單穿緊身上衣。她先前也只穿了一件鮮黃貼身泳裝，對著鏡頭擺出嫵媚姿勢，胸前乳環更是明顯，形狀顏色幾乎能輕易看出，讓粉絲暴動大喊：「天啊！我看到什麼了！」

▲Naomi常常不穿內衣，單穿任何衣服，大秀性感乳環。（圖／翻攝自IG／naomikyxx）

▲Naomi身材火辣，每次分享性感照都讓粉絲暴動不已。（圖／翻攝自IG／naomikyxx）