台灣金獎陣容領銜主演《緝魔》本週強檔上映贈票了！

活動小組／綜合報導

擁有超高拍攝水準及台灣金獎堅強陣容的超限制級國片《緝魔》，即將在本週五8月16日上映！集合莊凱勛、傅孟柏、邵雨薇領銜主演及吳翔震、施名帥的特別演出，整部電影充滿大膽刺激元素，準備搶攻今夏所有影迷的眼球，透過擅長懸疑劇情的新銳導演盧豐淵執導，更讓人期待此部話題大作！現在，ETtoday新聞雲要送大家去看《緝魔》囉！趕快下載新聞雲App，參加活動抽招待卷去！

《緝魔》除了劇情引發恐懼，劇組拍攝上也非常用心，高價打造一具1:1女屍外，更高難度拍攝長達近3分鐘一鏡到底的場景，將氣氛壓迫到最高又突然大爆發，一氣呵成，讓電影的一開場讓人非常難忘。同時考驗莊凱勛和施名帥的演技及默契，讓莊凱勛直呼拍攝充滿挑戰，壓力極大卻也非常幸福！如此堅強的演出陣容及製作，想必將在8月的電影中掀起新一波高峰！是否非常期待看到《緝魔》上映呢？趕緊下載新聞雲App參加「緝魔點我抽電影招待券」吧！

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《緝魔》電影招待券

使用時間：2019年8月16日至8月18日

使用地點：持電影招待券至全台首三日有上映電影《緝魔》之電影院兌換電影票

【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方列表中間「活動」欄位，立馬進入「緝魔點我抽電影招待券」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

※《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！ ※

【贈票活動資訊】

◎活動時間： 8月12日至8月15日1100止。

◎得獎獎項： 《緝魔》電影招待券2張。〈以手機號碼為準，每人限抽一組〉。

◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~