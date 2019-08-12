小甜甜又小一號！辣穿短裙坐高腳椅　「下往上邪惡視角」直逼大腿根部…網驚：更瘦了

記者阮巧雯／綜合報導

藝人張可昀（小甜甜）個性直爽、風趣幽默，近幾年更是瘦身成功，脫離「棉花糖女孩」行列，鏟肉成功的她每次分享照片，都會被網友大讚越來越漂亮。她近日又上傳美照，大秀纖長細腿，不少人看了都驚呼：「又更瘦了！」

▲小甜甜瘦身成功，越來越有自信。（圖／翻攝自IG／riva0913）

照片中，小甜甜身穿黑色短版上衣，搭配牛仔短裙，坐在高腳椅上露出白皙細長小腿，雖然拍照角度是由下往上直逼大腿根部，但絲毫沒有多餘贅肉，感覺又瘦了許多。她似乎也對瘦身成果相當滿意，配圖PO文寫道：「很喜歡今天的照片，謝謝我的朋友milk今天這麼會掌鏡，最近又瘦了幾公斤拍照果然有差。」更開心歡呼：「繼續瘦得開心健康又漂亮，愛自己感覺真好。」

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▲▼小甜甜發文分享美照，表示又瘦了。（圖／翻攝自IG／riva0913）

她先前也PO出隨興街拍照，走「下半身失蹤」穿搭，只有一件黑色長版上衣，露出筆直雙腿，網友也眼尖發現當天小甜甜素顏出鏡，細嫩光亮皮膚驚艷眾人。不少粉絲更替偶像瘦身成功和心情相對開朗許多，感到開心，紛紛鼓勵祝賀：「越來越瘦，真的太棒了！」

▲▼小甜甜隨興街拍照，大秀筆直美腿。（圖／翻攝自IG／riva0913）