雪莉原來不是鬼！《德魯納》登場就搶走呂珍九...IU吃醋了

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《德魯納酒店》曾預告前f(x)成員雪莉會來客串，劇照也提前釋出，雪白洋裝與雙辮子十分清純可愛，原本觀眾猜想她可能飾演某一位來投宿酒店的亡者，沒想到她竟是以活人的角色登場，還跟呂珍九飾演的具燦成約會，讓張滿月社長（IU飾演）醋意大發！

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▲雪莉原來不是鬼！《德魯納》登場就搶走呂珍九。（圖／翻攝自tvN）

具燦成因為幫助以前任職飯店的社長處理一幅長白山的畫作以及老虎的靈魂，而與社長結下緣分，第9集，社長過世因而來投宿「德魯納酒店」，張滿月當然要逮住機會坑錢。

不過社長投胎之前有個遺願，就是希望他最疼愛的外孫女能有好歸宿，便要求酒保金書生替他作媒，對象正是多次幫助他的具燦成。張滿月得知後一邊裝作不在意，一邊氣呼呼說，「現在哪個小孩會聽老人家的話？」殊不知事與願違。

▲聽酒店職員回報兩人約會狀況，IU吃醋了。（圖／翻攝自tvN）

這時雪莉以飯店社長的外孫女身分登場，並真的與具燦成見面，兩人有說有笑的模樣被看見後，櫃台接待員（P.O飾演）向張滿月稟報，「具經理和富豪孫女見面後，這樣開心地笑的模樣還是第一次看見耶！」

酒保金書生還補充，「看來具經理是個很有野心的人。」還說，「孤單的具燦成如果有了家人該有多好啊？」殊不知這些話語讓張滿月聽來非常刺耳，用嘲笑的口吻說，「是喔，一定會很幸福吼？」

▲雪莉客串《德魯納酒店》，曝光不少與IU拍戲和樂融融的幕後照片。（圖／翻攝自雪莉IG）

雪莉與IU本來就是好友，答應客串《德魯納酒店》，雖然劇中IU大吃她的飛醋，但私下感情超好，雪莉也在IG上面發出許多拍戲幕後照片，包含她幫IU拍照、以及跟IU的合照。《德魯納酒店》每周日一於愛奇藝台灣站播出。