愛上《德魯納》軟弱善良的具經理！呂珍九這部戲精準切換2人格

文／yeonhee

說實話，我真的真的是大叔控，可是偶爾也會喜歡鮮肉們，李宰旭（《WWW》的年輕演員）和這位我即將介紹的就是例外。沒錯，今天我要介紹的就是我們膽小鬼經理，永遠被鬼神嚇死，再善良地幫他們完願的具燦成 — 呂珍九！

童星出身的珍九已是演藝界的老手演員了，而今年以21歲之齡就被提名百想藝術大賞電視部門的男子最優秀演技賞，也是因為以下這部作品，讓我開始注意這名稚嫩男孩如何演繹跨年齡的成熟角色。事實證明，天與地、作家與觀眾， 大家都蠻識貨的，哈哈。

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如果你們是因為《德魯納酒店》才開始認識這位男演員的話，我必須說，你們錯過了一部他超棒的作品！其實現在也不遲，還是可以點開來看，因為這部作品就是今年初屢創佳績與口碑，電影改編的電視劇 — 《成為王的男人》。

電影版飾演光海君的是李炳憲，當年一舉拿下了大鐘獎多達15項的獎項，是個令人滿意的佳作。今年改編的電視劇版本，光海君變成了呂珍九，故事情節上添加了許多新的元素，也有多番致敬原作，致使這電視劇與原作電影有著不相上下的優越感。

不管是2012年的電影或是今年年初的電視劇，我最喜歡的一幕還是光海君與他的相似者初次見面的場面。李炳憲的版本是大草原上獅子與獵物的邂逅，那麼珍九的版本就是海洋裡大白鯊與小魚的擦肩。與一名資歷豐富的前輩飾演同個角色，氣場卻未輸，相比之下兩人各有千秋，是我很佩服的一件事。

當然，這部劇不是全部，因為珍九在電影圈裡也搭了一腳，而且還是擔當主演，就好像他在《華頤：吞噬怪物的孩子》裡就是主角華頤，或是2016年的《代立軍》與李政宰同場演戲也很優，根本潛力股嘛～

你問他有沒有出演綜藝節目，我說當然啊！在2014及2016年分別兩次出演《Running Man》，也在去年參與第一季的《在當地吃得開嗎？》，尤其在後者的節目裡，雖然只負責飲料與結帳，卻多次展現他可愛又真摯的一面，多麼討喜啊，認真覺得節目組找他來就是要收買姊姊妹妹的心！

我認真覺得呂珍九今年變成熟好看了。當時在《擁抱太陽的月亮》裡還有許多baby fat的臉蛋，現在完全消失了，而且又梳起了這兩年男生髮型界很流行的三七分，整個臉連顏值也upgrade了呢！

好的，這次就這樣簡單介紹他給大家認識。我真心喜歡《德魯納酒店》裡的他，還有百變（百美）的 IU（這次我舉手認同IU的演技），和笑起來不管是現實或戲劇，是人或是鬼都那麼可愛的P.O！說畢，大家快追《德魯納酒店》，很不錯喔！

PS：根據傳統，我每次都會找介紹文主人公的IG給大家，所以還沒追蹤呂珍九IG的，可以即時去追蹤。這是他的帳號：@yeojin9oo 珍九，繼續發亮吧！

（以上圖片皆由愛奇藝台灣站提供、翻攝自呂珍九IG）

本來出自外稿作家：yeonhee

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