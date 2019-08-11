ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林佩瑤離開13年空服業：老娘不幹了！　37歲突離職…原因揭曉

記者李湘文／綜合報導

華航空姐林佩瑤因參加《超級星光大道2》走紅，但後來沒有繼續走演藝路，而是回歸空服員本業，做這份工作至今已整整13年。不過，她今（11日）突然宣布已離職：「老娘不幹惹！」在即將滿37歲的這一年，決定走出安逸自在的圈子，不讓自己停止成長。

▲林佩瑤離開13年空服業。（圖／翻攝自林佩瑤Instagram）

▲林佩瑤擔任空姐已13年，如今宣布離職了。（圖／翻攝自林佩瑤Instagram）

林佩瑤最近1個月又是旅行、又接受媒體採訪，還在不久前首度漂髮，其實早就透露出離職訊息。不過，她直到11日才正式宣布：「是的，我！離！職！了！」因為擔心自己受限太多、停止成長，又不甘於現狀，「我知道自己明明還能更好的」，所以決定離開已經從事13年的空服業，去摸索出新的一條路。

請繼續往下閱讀...

▲林佩瑤離開13年空服業。（圖／翻攝自林佩瑤Instagram）

▲林佩瑤決定離開舒適圈。（圖／翻攝自林佩瑤Instagram）

林佩瑤坦言，空服員是一份好工作，能到處旅行、薪水比外面高，而且頭銜非常好聽，「但，13年實在也夠久了。」她今年將滿37歲，離開空服員這個行業後，才發現以前真的被保護得太好，就像溫室裡的花朵，現在才發現社會有許多眉角，但她不後悔離開，「感謝身邊所有家人朋友及男友，總是鼓勵著我、對我信心滿滿，讓我相信自己一定能把擁有的能力發揮到最大值。」

▲林佩瑤離開13年空服業。（圖／翻攝自林佩瑤Instagram）

▲林佩瑤近期休息中。（圖／翻攝自林佩瑤Instagram）

放下13年的工作，林佩瑤透露近期正在休息，慢慢修復以前因為時差、熬夜而搞壞的身體。她雖然沒走演藝路，但在Instagram上還是有8萬多位粉絲支持，不忘對這些支持者表示感謝：「謝謝大家一直關心支持著我，我會繼續為大家散播歡樂散播愛的～」

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

推薦閱讀

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃！　內衣照曝光…網驚：看到X了

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃！　內衣照曝光…網驚：看到X了

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

連千毅飆罵吳宗憲《大熱門》！　揭「被羞辱內幕」怒砲：阿斯巴辣嘛

連千毅飆罵吳宗憲《大熱門》！　揭「被羞辱內幕」怒砲：阿斯巴辣嘛

瑤瑤玩APP交到韓男友！　甜笑放閃「我很幸運」：軟體上發現真愛

瑤瑤玩APP交到韓男友！　甜笑放閃「我很幸運」：軟體上發現真愛

宛宛兒5年前「沒打肉毒沒豐唇」長這樣！　網驚呼認不出：真的同個人？

宛宛兒5年前「沒打肉毒沒豐唇」長這樣！　網驚呼認不出：真的同個人？

19歲女友腦瘤逝！　他守床邊「低頭最後一吻」淚崩…女孩爸悲痛絕食4天後也離世

19歲女友腦瘤逝！　他守床邊「低頭最後一吻」淚崩…女孩爸悲痛絕食4天後也離世

鹿晗電影《上海堡壘》慘賠10億！　關曉彤出手了…網驚呼：愛情的力量

鹿晗電影《上海堡壘》慘賠10億！　關曉彤出手了…網驚呼：愛情的力量

林佩瑤離開13年空服業：老娘不幹了！　37歲突離職…原因揭曉

林佩瑤離開13年空服業：老娘不幹了！　37歲突離職…原因揭曉

韓女偶像都知道「減重水秘方」曝光！　f(x) Luna狂減12kg「大腿直接消一半」

韓女偶像都知道「減重水秘方」曝光！　f(x) Luna狂減12kg「大腿直接消一半」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃！　內衣照曝光…網驚：看到X了

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

連千毅飆罵吳宗憲《大熱門》！　揭「被羞辱內幕」怒砲：阿斯巴辣嘛

瑤瑤玩APP交到韓男友！　甜笑放閃「我很幸運」：軟體上發現真愛

宛宛兒5年前「沒打肉毒沒豐唇」長這樣！　網驚呼認不出：真的同個人？

19歲女友腦瘤逝！　他守床邊「低頭最後一吻」淚崩…女孩爸悲痛絕食4天後也離世

鹿晗電影《上海堡壘》慘賠10億！　關曉彤出手了…網驚呼：愛情的力量

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林佩瑤

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 小甜甜又小一號！辣穿短裙坐高腳椅　「下往上邪惡視角」直逼大腿根部…網驚：更瘦了
  2. 陳柏渝離婚3年…玩抖音電到大陸男星！　他私訊求愛：渝兒當我的小寶貝
  3. 雪莉原來不是鬼！《德魯納》登場就搶走呂珍九...IU吃醋了
  4. 葛摩菈原本是她！果斷拒演：不想每年綠6個月　網無言「在跩什麼」
  5. 林佩瑤離開13年空服業：老娘不幹了！　37歲突離職…原因揭曉
  6. 樂團開唱使力過猛　下台照鏡一看「這部位」竟大爆血！
  7. Albee音樂會被3型男包圍　生日願望：最想跨足戲劇界
  8. 《炮仔聲》又有新角色！　「他」客串完第1集…換身分回來了
  9. 雷／《陳情令》結局洗三溫暖！忘羨CP瀟灑分手「最後一秒回頭笑了」粉看哭
  10. 羞！林俊傑罕吐感情事　當3萬人面前告白「期待你的愛」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366