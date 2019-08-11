林佩瑤離開13年空服業：老娘不幹了！　37歲突離職…原因揭曉

記者李湘文／綜合報導

華航空姐林佩瑤因參加《超級星光大道2》走紅，但後來沒有繼續走演藝路，而是回歸空服員本業，做這份工作至今已整整13年。不過，她今（11日）突然宣布已離職：「老娘不幹惹！」在即將滿37歲的這一年，決定走出安逸自在的圈子，不讓自己停止成長。

▲林佩瑤擔任空姐已13年，如今宣布離職了。（圖／翻攝自林佩瑤Instagram）

林佩瑤最近1個月又是旅行、又接受媒體採訪，還在不久前首度漂髮，其實早就透露出離職訊息。不過，她直到11日才正式宣布：「是的，我！離！職！了！」因為擔心自己受限太多、停止成長，又不甘於現狀，「我知道自己明明還能更好的」，所以決定離開已經從事13年的空服業，去摸索出新的一條路。

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▲林佩瑤決定離開舒適圈。（圖／翻攝自林佩瑤Instagram）

林佩瑤坦言，空服員是一份好工作，能到處旅行、薪水比外面高，而且頭銜非常好聽，「但，13年實在也夠久了。」她今年將滿37歲，離開空服員這個行業後，才發現以前真的被保護得太好，就像溫室裡的花朵，現在才發現社會有許多眉角，但她不後悔離開，「感謝身邊所有家人朋友及男友，總是鼓勵著我、對我信心滿滿，讓我相信自己一定能把擁有的能力發揮到最大值。」

▲林佩瑤近期休息中。（圖／翻攝自林佩瑤Instagram）

放下13年的工作，林佩瑤透露近期正在休息，慢慢修復以前因為時差、熬夜而搞壞的身體。她雖然沒走演藝路，但在Instagram上還是有8萬多位粉絲支持，不忘對這些支持者表示感謝：「謝謝大家一直關心支持著我，我會繼續為大家散播歡樂散播愛的～」