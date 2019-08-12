打敗黑眼豆豆、菲董！本世紀點播冠軍竟是13年前這首歌

文 / Daniel C.

你可能很難相信，本世紀英國最熱播的歌曲竟然不是酷玩樂團（Coldplay），也不是紅髮艾德（Ed Sheeran）的歌。根據英國音樂版權公司Phonographic Performance Limited（簡稱PPL）的統計，自21世紀以來，在英國被播放最多次的歌曲，是另類搖滾雪警樂團（Snow Patrol）的抒情單曲《Chasing Cars》。究竟這首歌有什麼魔力呢？

PPL的計算方式是將本世紀的電台、電視、集會、公眾場合等多種媒體管道播放次數累加，最終得到這個結果。緊追在《Chasing Cars》之後的為黑眼豆豆（The Black Eyed Peas）的超狂冠軍曲《I Gotta Feeling》，第三名則為菲董（Pharrell Williams）的知名單曲《Happy》。

《Chasing Cars》收錄在雪警2006年的專輯《Eyes Open》當中，為樂團當時的第二波主打，雖然在英國金榜上最高名次來到第6名，耐聽程度卻比同期單曲高出許多，在榜上待了166週（相當於3年又2個月），成為英國歷史上「前百大單曲銷售量」的第98名，更是樂團的代表作之一，在第49屆葛萊美獎上還入圍了「最佳搖滾歌曲」，截至目前《Chasing Cars》光在英國就售出超過116萬張，可見其高人氣。

而《Chasing Cars》之所以能拿下本世紀點播冠軍，除了歌曲本身受到廣大粉絲支持，它也經常被搭配在電視劇集裡，最知名的例子就是超夯影集《實習醫生》（Grey’s Anatomy），這部劇在大事發生前經常運用《Chasing Cars》當作背景，幾乎可以把歌曲跟戲劇畫上等號。

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雪警主唱蓋瑞萊特博迪（Gary Lightbody）表示：「有一次《實習醫生》團隊在某一集首播的6週前問我們是否能使用這首歌，我們答應之後就忘記了。但播出那集之後，《Chasing Cars》一夜之間衝上全美下載榜冠軍，我們驚呆了。」後來歌曲更是殺進告示牌單曲榜第五名。

另外美國青少年影集《籃球兄弟》（One Tree Hill）和2011年亞當山德勒（Adam Sandler）主演的喜劇電影《愛情大臨演》（Just Go With It）都能聽到這首歌，可說是相當受到戲劇界的青睞。另外包括Tim McGraw、Boyce Avenue、紅髮艾德（Ed Sheeran）等人也都翻唱過，足見其影響力與魅力。

其實早在2009年，《Chasing Cars》已經是2000年代播放次數最多的歌曲，如今歷經十年歲月仍然穩坐龍頭，就連主唱本人也不敢置信。「真的很扯！我完全不知道發生什麼事。《Chasing Cars》是一首簡單但情緒很濃厚的愛情歌曲，但每每演唱這首歌時，都能讓觀眾一起大合唱，那種團結的力量是我非常珍惜的，也是非常美麗的時刻。」

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