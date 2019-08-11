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陳柏渝離婚3年…玩抖音電到大陸男星！　他私訊求愛：渝兒當我的小寶貝

圖文／鏡週刊

曾演出香港古惑仔電影的陳柏渝，和五分埔成衣商張嘉麟離婚後，近來悄悄復出，並參演聖舍影視出品的青春喜劇院線電影《青春特煩惱》。淡出銀幕多年的她，仍非常關注影視圈動態，還與時俱進玩起抖音，在過程中有不少追求者傳訊息示愛，其中還包括大陸男藝人。

據悉，她在抖音界相當受歡迎，有不少男粉絲叫她「女神」，甚至表明想娶她為妻，還有一位不知名的大陸藝人，私訊：「我是內地演員，我很喜歡妳，可以給個機會嗎？」「渝兒，當我的小寶貝，我關注妳很久了」「希望我們有機會合拍戲，就可以常見面了」「渝寶貝，可以加微信嗎？」等，以訊息方式積極展開追求，陳柏渝擔心後續困擾，於是提供經紀人的微信給他，之後對方就知難而退。

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大陸男藝人傳訊息示愛陳柏渝，並寫「渝兒，當我的小寶貝，我關注妳很久了」。（陳孝志提供）

對於追求者眾，她表示：「有追求者當然好啊！再次享受被追求的甜蜜，但我目前只把心思放在工作上。」若遇到不錯的對象，「是否想再婚？」，她則說：「感情還真沒有一定，現在沒想過再婚的事，並不表示將來不會，等遇到了那個讓我有再婚的衝動再說吧！」至於怎樣的男生會讓她有再婚的衝動？她說：「希望對方可接受我的小孩、把小孩當自己親生對待，我不再是一個人，必須要顧慮到我的小孩。」

日前她因在抖音平台受關注，而受邀出席2019 首屆「網紅直播大展」，並在現場演唱〈一代佳人〉與〈親密愛人〉二首歌。她表示，鮮少有機會獻唱，感謝主辦單位的邀請，並說：「出道時，曾靠經紀人陳孝志牽線，與張學友合作MV 〈有個人〉，至今仍不敢相信，當初真的沒想到有這麼好的機會與偶像合作，下次應該好好練一下張學友的成名曲，好好報答合作知遇之恩。」當天活動還有小鮮肉在直播上對她傳情說愛，令她害羞不已。

目前她除了忙著拍攝新片外，也和吳沐玹一起主持旅遊節目《與神同行》。「這是一個介紹台灣旅遊美食的新節目，同時也會在大陸看的到。這節目憑藉著網路節目與直播本身的吸引力，而帶來網路經濟與購物消費熱潮，更直接帶動周邊廠商或相關產業的蓬勃發展，未來想合作的廠商也可以與我聯絡洽商。」


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