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樂團開唱使力過猛　下台照鏡一看「這部位」竟大爆血！

記者翁子涵／台北報導

四分衛今晚在西門河岸舉辦《2019麻雀音樂祭》，也首唱新歌《想要淋雨的人》，沒想到彩排時，主唱阿山竟眼球爆血，他笑說：「可能太珍惜大家練唱時間，所以我唱得特別用力，結果才一唱完去廁所照鏡子時，發現左眼球竟然爆血絲，看起來有點可怕！」

▲▼四分衛推出新歌《想要淋雨的人》。（圖／杰思國際娛樂提供）

▲四分衛推出新歌《想要淋雨的人》。（圖／杰思國際娛樂提供）

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新歌《想要淋雨的人》，被好萊塢電影《全面攻佔3：天使救援》相中聯名推出，歌曲的詞和情境許多都跟雨有關，阿山笑說：「原本我沒注意到，但後來仔細想想，好像是真的！雖然不是故意或特別強調，但也許在不知不覺中，下雨對我有某種程度的情感，可以激發創作！」接著更打趣說：「不過我不會為了創作而特別站在淋雨就是了，這樣也太苦情！」

但其實這首歌的創作起源來自於主唱阿山自己的一幅義賣畫作，那幅畫就叫《想要淋雨的人》，因為印象很深刻，就把這個名字記在心裡面，之後決定把它寫成歌，「把從生活遇到的經驗，暫時解決不了的問題，想說在傾盆大雨的狀況下，讓腦袋清醒一點！加上最近真的太熱了，想下場大雨，讓天氣也能涼快些！」

▲▼四分衛推出新歌《想要淋雨的人》。（圖／杰思國際娛樂提供）

▲四分衛新歌被好萊塢電影相中。（圖／杰思國際娛樂提供）

去年阿山以新人之姿客串《誰先愛上他的》，他坦言自己熱愛電影，常在看戲及拍戲的過程中找到靈感，甚至還找到人生的座右銘及對兒女的家訓，之前他看《蟻人》時被台詞感動到熱淚盈眶， 回家後就跟一對兒女感性談話一整晚。

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