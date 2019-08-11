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羞！林俊傑罕吐感情事　當3萬人面前告白「期待你的愛」

記者翁子涵／台北報導

林俊傑10日在廣東珠海舉辦「聖所」演唱會，極鮮少談論自己感情世界的他，唱到《期待你的愛》前，感性透露多年前寫下這首歌時，其實反映了自己當時對感情懷抱的想法，JJ笑說這首歌也代表自己現在對愛情的看法，對感情依舊帶著一顆期待的心。

▲▼林俊傑珠海開唱。（圖／JFJ Productions提供）

▲林俊傑10日在珠海開唱。（圖／JFJ Productions提供）

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這次開唱，林俊傑的媽媽、哥哥和高中同學都現身力挺，他特地學了幾句粵語和粉絲打招呼，林媽媽忍不住大笑說其實她沒聽懂兒子在說什麼，一整晚，林媽媽也不時和林俊傑隔空對話，像是他唱到《不死之身》的一句歌詞「唯有你才能找回我」時，林媽媽在台下笑望著兒子說：「好啦！找回你找回你！」展現另類母子情。

▲▼林俊傑珠海開唱。（圖／JFJ Productions提供）

▲林俊傑帥氣飆吉他。（圖／JFJ Productions提供）

唱到《可惜沒如果》時，林俊傑抵不過珠海炎熱的高溫，將身上的黑色皮衣脫去，瞬間掀起一陣騷動，也引來粉絲熱烈討論，不少網友都羨慕珠海站的觀眾可以享受「清涼版」的《可惜沒如果》。

▲▼林俊傑珠海開唱。（圖／JFJ Productions提供）

▲林俊傑抵不過珠海的高溫，唱到一半脫掉皮衣。（圖／JFJ Productions提供）

此外，9日是新加坡的國慶日，同為新加坡人的林俊傑和孫燕姿在國慶當天，首度一同在直播中唱歌慶祝，他感嘆自己雖常常在外工作沒辦法回新加坡，心裡依然時常掛念著自己的家，也趁機在演唱會現場和全場三萬觀眾，一起對新加坡說聲生日快樂，和家人相聚在珠海度過不一樣的新加坡國慶。
 

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