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鹿晗電影《上海堡壘》慘賠10億！　關曉彤出手了…網驚呼：愛情的力量

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星鹿晗主演電影《上海堡壘》日前正式上映，沒想到引發大量負評，為此導演滕華濤向外界致歉：「我有著不可推卸的責任。」而他轉發貼文回應：「感謝所有的鼓勵和批評。」女友關曉彤則是傳出力挺舉動，又引發一陣騷動。

▲▼鹿晗《上海堡壘》慘賠10億，女友關曉彤傳出貼心舉動。（圖／翻攝自微博）

▲鹿晗《上海堡壘》慘賠10億，女友關曉彤傳出貼心舉動。（圖／翻攝自微博）

有網友在電影院打卡，上傳翻拍畫面爆料，「關小姐請所有劇組工作人員看《上海堡壘》，每天拍戲15、6個小時，所以請大家看電影，順便支持鹿晗新戲，大家就不要黑了。」貼文火速被眾多八卦微博轉發，有人稱讚「這就是愛情的力量了」、「這個操作還是真愛啊」、「這女友可以說是很稱職了」，也有人繼續狠酸「劇組工作人員做錯了什麼」、「虐待員工」、「票房就是這樣刷的嗎？」

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▲▼《上海堡壘》票房慘輸。（圖／翻攝自微博／上海堡壘）

▲《上海堡壘》票房慘輸。（圖／翻攝自微博／上海堡壘）

▲▼鹿晗《上海堡壘》慘賠10億，女友關曉彤傳出貼心舉動。（圖／翻攝自微博）

▲《上海堡壘》導演滕華濤道歉：「我有著不可推卸的責任。」（圖／翻攝自微博）

▲▼鹿晗《上海堡壘》慘賠10億，女友關曉彤傳出貼心舉動。（圖／翻攝自微博）

▲網友爆料，關曉彤請工作人員看男友鹿晗電影《上海堡壘》。（圖／翻攝自微博）

《上海堡壘》是一部科幻電影，描述未來世界遭到外星生物大舉侵入地球，上海成為人類最後的希望，鹿晗扮演大學生「江洋」，追隨舒淇扮演的指揮官進入「上海堡壘」，並和幾位好友迎戰外星入侵者。由於電影使用大量CG特效技術，光是成本就投入3.5億人民幣（約台幣16億元），和日前大賣的《流浪地球》不相上下，電影自9日上映至今3天，票房收益推估1.38人民幣（約台幣6.2億元），陸媒評論「回本無望」，同時電影被狂酸爛片。

▲▼鹿晗《上海堡壘》慘賠10億，女友關曉彤傳出貼心舉動。（圖／翻攝自微博）

▲《上海堡壘》上映第3天，票房1.38人民幣，│陸媒悲觀預測「回本無望。」（圖／翻攝自微博）

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鹿晗, 上海堡壘, 關曉彤

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