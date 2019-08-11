ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

空姐老婆半夜調鬧鐘...哈孝遠被吵醒發現「仙女秘密」：她起床大便

記者林彥君／台北報導

哈孝遠和老婆瑄瑄、吳懷中和老婆小龜上中天《小明星大跟班》爆料另一半各種超狂的怪癖，瑄瑄爆料哈孝遠在家會全裸把玩心愛的飾品，讓她很受不了，連主持人吳宗憲聽了都忍不住笑說：「我想到了一個畫面，很像彌勒佛躺在貴妃椅上，金光閃閃的！」一席話笑翻眾人。

▲▼哈孝遠爆料老婆瑄瑄 。（圖／中天提供）

▲哈孝遠在節目中爆料老婆瑄瑄 。（圖／中天提供）
 
哈孝遠逮到機會在節目上曝光老婆超扯的秘密，兩人從交往到結婚生子，老婆竟然不承認自己會大便，哈孝遠說：「剛交往時她告訴我說，她是仙女，不會大便的，我覺得『啊！好可愛喔』，沒想到到現在居然還是這樣，會在半夜3、4四點設鬧鐘，我聽到鬧鐘響的聲音發現她起來上廁所，然後我就聞到『很仙』的味道！」讓瑄瑄當場反駁，自己其實是起來餵小孩喝奶。

▲▼哈孝遠爆料老婆瑄瑄 。（圖／中天提供）

▲哈孝遠的老婆瑄瑄 。（圖／中天提供）
  
小龜則是爆料吳懷中很享受「全裸在家洗碗」，但女兒已經5個月了，實在很怕她看到不該看的東西，吳懷中則反駁，「妳在我準備洗澡時叫我去洗碗，我只好光溜溜地去洗啦！」

而小龜的怪癖也讓吳懷中很傻眼，那就是「愛咬人的屁股」，不只咬老公的還會咬兒子的，而且已經練就到兒子會自己把褲子脫下來，將屁股湊上去給媽媽咬，讓現場眾人聽了超傻眼。節目每周一至周五晚間10點播出。

請繼續往下閱讀...

米克斯趴地「前腳斷成兩截」　 網第一眼驚呆：以為是油條裝的

推薦閱讀

楊千霈二胎改名了！　等了9個月...「Q妹」超音波正面照曝光

楊千霈二胎改名了！　等了9個月...「Q妹」超音波正面照曝光

命理師爆阿翔斷了孽緣：不要恨謝忻！　點出他婚外情主因「女人要負責」

命理師爆阿翔斷了孽緣：不要恨謝忻！　點出他婚外情主因「女人要負責」

阿達分手Lulu首露面...90度鞠躬道歉「大家都是討生活」：能說我一定說！

阿達分手Lulu首露面...90度鞠躬道歉「大家都是討生活」：能說我一定說！

李懿被鬼附身「腳下濕一片」全身發癢　3年後得知真相：身體遭佔領！

李懿被鬼附身「腳下濕一片」全身發癢　3年後得知真相：身體遭佔領！

Janet爆懷孕2個多月「流掉了！」整張臉慘白不敢說　心痛：已經有形狀了

Janet爆懷孕2個多月「流掉了！」整張臉慘白不敢說　心痛：已經有形狀了

萬芳高中因他立校規！　高爾宣認了「我只是共犯」：真的很後悔　

萬芳高中因他立校規！　高爾宣認了「我只是共犯」：真的很後悔　

地震她尖叫「快躲床邊！」老公抱緊處理...玩寶可夢　利菁傻眼：要一起死嗎

地震她尖叫「快躲床邊！」老公抱緊處理...玩寶可夢　利菁傻眼：要一起死嗎

樓心潼「我有安慰王瞳」　曝她和艾成互動：感情最後都走到這一步

樓心潼「我有安慰王瞳」　曝她和艾成互動：感情最後都走到這一步

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

正妹試穿球鞋「一彎腰半球掉出」！　店員視角超邪惡…網友全瘋了

正妹試穿球鞋「一彎腰半球掉出」！　店員視角超邪惡…網友全瘋了

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

正妹試穿球鞋「一彎腰半球掉出」！　店員視角超邪惡…網友全瘋了

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！　被譙害孩子沒爸…她1句反擊惹哭人

韓女偶像都知道「減重水秘方」曝光！　f(x) Luna狂減12kg「大腿直接消一半」

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！　185萬粉嚇出冷汗：怎認得出來

E罩杯女星「真實無P身材現形」！　路人鏡頭一拍…下半身畫面成亮點

娜美妹颱風天開頭燈！　「包緊處理」穿這樣長輩全看光…HD透視照太兇

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

哈孝遠, 吳懷中

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Albee音樂會被3型男包圍　生日願望：最想跨足戲劇界
  2. 《炮仔聲》又有新角色！　「他」客串完第1集…換身分回來了
  3. 雷／《陳情令》結局洗三溫暖！忘羨CP瀟灑分手「最後一秒回頭笑了」粉看哭
  4. 羞！林俊傑罕吐感情事　當3萬人面前告白「期待你的愛」
  5. 鹿晗電影《上海堡壘》慘賠10億！　關曉彤出手了…網驚呼：愛情的力量
  6. 男偶像跳一半「頭破血流」！紅液體滴全臉...拉近一看粉絲笑瘋
  7. 李千那崩潰「人生失去方向」　就醫檢驗出爐：超過17種不能碰！
  8. 空姐老婆半夜調鬧鐘...哈孝遠被吵醒發現「仙女秘密」：她起床大便
  9. 瑤瑤玩APP交到韓男友！　甜笑放閃「我很幸運」：軟體上發現真愛
  10. 林宥嘉兒子剛滿一歲　突鄭重聲明這件事！　

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366