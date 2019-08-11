空姐老婆半夜調鬧鐘...哈孝遠被吵醒發現「仙女秘密」：她起床大便

記者林彥君／台北報導

哈孝遠和老婆瑄瑄、吳懷中和老婆小龜上中天《小明星大跟班》爆料另一半各種超狂的怪癖，瑄瑄爆料哈孝遠在家會全裸把玩心愛的飾品，讓她很受不了，連主持人吳宗憲聽了都忍不住笑說：「我想到了一個畫面，很像彌勒佛躺在貴妃椅上，金光閃閃的！」一席話笑翻眾人。





▲哈孝遠在節目中爆料老婆瑄瑄 。（圖／中天提供）



哈孝遠逮到機會在節目上曝光老婆超扯的秘密，兩人從交往到結婚生子，老婆竟然不承認自己會大便，哈孝遠說：「剛交往時她告訴我說，她是仙女，不會大便的，我覺得『啊！好可愛喔』，沒想到到現在居然還是這樣，會在半夜3、4四點設鬧鐘，我聽到鬧鐘響的聲音發現她起來上廁所，然後我就聞到『很仙』的味道！」讓瑄瑄當場反駁，自己其實是起來餵小孩喝奶。

▲哈孝遠的老婆瑄瑄 。（圖／中天提供）



小龜則是爆料吳懷中很享受「全裸在家洗碗」，但女兒已經5個月了，實在很怕她看到不該看的東西，吳懷中則反駁，「妳在我準備洗澡時叫我去洗碗，我只好光溜溜地去洗啦！」



而小龜的怪癖也讓吳懷中很傻眼，那就是「愛咬人的屁股」，不只咬老公的還會咬兒子的，而且已經練就到兒子會自己把褲子脫下來，將屁股湊上去給媽媽咬，讓現場眾人聽了超傻眼。節目每周一至周五晚間10點播出。