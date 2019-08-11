瑤瑤玩APP交到韓男友！　甜笑放閃「我很幸運」：軟體上發現真愛

記者李湘文／綜合報導

藝人瑤瑤（黃喬歆）跟韓籍男友李振遠交往近2年，直到今年4月才被大眾知曉，如今大方公開戀愛，也開始跟粉絲分享交往細節。她近日拍攝YouTube影片，跟男友一起入鏡暢聊，說起當初談異地戀的契機，原來是透過APP牽起的緣分！

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▲瑤瑤跟韓籍男友李振遠穩定交往中。（圖／翻攝自瑤瑤Instagram）

瑤瑤首度說起跟李振遠相識、相戀的過程，先是2017年7月底在語言交換APP上認識，之後偶爾約出來吃飯聊天，同年11月正式交往，到現在已經快要2年。她笑說，身邊也有朋友在網路上認識韓國男生，但交往之後「普遍差評」，因此她跟李振遠能交往這麼久，其實讓朋友都感到很驚訝，「我個人覺得還滿幸運的，在一個語言交換的軟體上，竟然發現了真愛。」

▲瑤瑤難得跟李振遠一起錄影片，分享交往過程。（圖／翻攝自YouTube／QiaoxinAndy Studio）

說起李振遠的優點，瑤瑤開玩笑說：「因為長得沒有非常帥，所以讓我很安心。」但她接著也說，自己是標準牡羊座個性，很容易生氣，只是情緒來得快、去得也快，如果對方願意道歉，馬上就能消氣，「我覺得他還滿厲害的，他從剛開始跟我在一起就有抓到這個點，所以基本上我跟他吵架或是我很生氣的時候，他不會讓我吵太久。」甜讚男友很包容她。