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葛摩菈原本是她！亞曼達席菲德果斷拒演：不想每年綠6個月　網無言「在跩什麼」

記者阮巧雯／綜合報導

好萊塢女星亞曼達席菲德（Amanda Seyfried）擁有姣好身材、精緻五官，一雙精靈綠大眼更是仙氣逼人，演出過多部知名電影，像是《媽媽咪呀！》、《鐘點戰》、《A片女神深喉嚨》……等。她近日在新戲宣傳採訪中提到，本來有機會飾演漫威「葛摩菈」一角，但卻拒絕了，更表示一點也不後悔。

▲▼亞曼達席菲德。（圖／翻攝自IG／mingey）

▲亞曼達席菲德曾有機會參與漫威系列電影，但拒絕了。（圖／翻攝自IG／mingey）

據外媒《MOVIEWEB》報導，亞曼達在近日的訪談中透露曾被問過是否想飾演超級英雄角色，但拒絕了，表示：「我不後悔，因為我不想每年都需要變成綠色6個月。」更說道：「我女兒是一個超級英雄粉，我一方面想嘗試看看，但另一方面又覺得我有自己的生活要過，這或許會讓我過得不開心。」

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▲▼葛摩菈《復仇者聯盟3》劇照。（圖／翻攝自digitalspy）

▲▼柔伊莎達娜飾演葛摩菈一角。（圖／翻攝自digitalspy、柔伊IG）

▲▼柔伊莎達娜飾演漫威葛摩菈一角。（圖／翻攝自IG／zoesaldana）

亞曼達雖沒有明確說出電影角色，但看過漫威電影的人都明顯聽得出是在講「從頭綠到腳的」葛摩菈，而這個角色確實也不容易。飾演葛摩菈的女星柔伊莎達娜（Zoe Saldana）就曾分享，每次拍攝前都要花3個小時，才能完全變身成一身綠的葛摩菈。但部分影迷聽到亞曼達直言「不後悔」，紛紛留言：「不演就不演是在跩什麼」、「謝謝妳不演這個角色，我們也比較喜歡柔伊」。但也有粉絲力挺認為，亞曼達只是在陳述拒絕原因，沒有必要曲解意思。

▲▼亞曼達席菲德果斷拒絕角色出演邀請，直白態度引起網友討論。（圖／翻攝自IG）

▲亞曼達席菲德果斷拒絕角色出演邀請，事後直白發言引起網友討論。（圖／翻攝自IG）

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亞曼達席菲德, Amanda Seyfried, 葛摩菈, Gamora, 柔伊莎達娜, Zoe Saldana

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