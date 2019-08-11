從未輸過官司！《偵兇》霸氣女律師「氣勢壓垮主角」　導演：想剪都剪不了

記者洪文／綜合報導

綠葉女星瑪麗亞佩亞多（Maria Paiato）在懸疑賣座新片《偵兇》（The Invisible Witness）以直逼紅花、壓垮男女主角的精采演技，震撼義大利影壇。導演史蒂芬諾莫迪尼（Stefano Mordini）莫可奈何，直誇她的演出神乎其技，讓他「想剪都剪不了」。

▲《偵兇》劇照。（圖／海鵬提供，以下同）



《偵兇》描述號稱「從未輸過任何一場官司」的霸氣女律師費拉拉（瑪麗亞佩亞多）有天受被控謀殺罪的年輕企業家安德亞諾（里卡多史卡馬西奧）請託，為他洗清罪嫌、無罪脫身。奇怪的是，隨著開庭時間迫在眉睫，她卻漸漸發現對方似乎有所隱瞞，為了保住自己零敗績的優異成績，費拉拉決定主動出擊，對心懷鬼胎的安德亞諾展開咄咄逼人的訊問。

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瑪麗亞佩亞多在《偵兇》演出深具層次，多一場場與男主角里卡多史卡馬西奧的鬥智戲，但見她從拔刀相助、循循善誘、直搗黃龍到義憤填膺，演出深具層次，各處轉折柳暗花明，都教人看得怵目驚心。

當電影演到一半，瑪麗亞佩亞多發現嫌犯更多隱瞞，立刻「柯南上身」展開偵查，只憑一張嘴就能稱霸全片，犀利揭穿嚎哮企業家的虛假嘴臉，挑剔到位的專業讓觀眾臣服叫好，電影從頭震撼到尾，直逼紅花、壓垮男女主角的精采演技，震撼義大利影壇。

事實上，瑪麗亞佩亞多從電影起家，縱橫影視與劇場30年，因為外形所限，作品雖不下百部，卻多為綠葉角色，並以精明幹練形象廣為人知。她最著名就是在《我愛故我在》中，與英國女星蒂妲絲雲頓的多場精彩對手戲，不僅助該片入圍金球獎，她也自此聲名大噪，躍為義大利影壇演技派女星的代表，也讓她視蒂妲絲雲頓為貴人。

即使知名度大漲，瑪麗亞佩亞多卻依然以簡單生活為職志，2、3年才接演一部電影。當新作《偵兇》榮登義大利首周票房冠軍，她也獲國家影協獎提名最佳女配角，她同樣婉拒捧著片酬登門的電影製片，自今年5月起專心投入為期2年的舞台劇演出。

《偵兇》將於8月23日在台上映。