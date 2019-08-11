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雷／《陳情令》結局洗三溫暖！忘羨CP瀟灑分手「最後一秒回頭笑了」粉看哭

記者林奕如／台北報導

肖戰與王一博主演《陳情令》成為今夏熱播劇，被網友組成「忘羨CP」，日前受到大陸8月禁播「娛樂性強古裝」影響，一周加更4集變6集，目前VIP可收看大結局，不少人搶看兩人最終是否能在一起，尤其最後一幕，肖戰回頭微微一笑，讓「陳情女孩」都看哭了。

▲《陳情令》結局。（圖／翻攝騰訊視頻）

▲▼《陳情令》播出大結局。（圖／翻攝騰訊視頻）

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▲《陳情令》結局。（圖／翻攝騰訊視頻）

該劇改編墨香銅臭小說《魔道祖師》，以五大家族為背景。肖戰飾演魏無羨（魏嬰）個性瀟灑不羈，王一博飾演姑蘇藍氏二公子藍忘機（藍湛），一襲白衣溫文儒雅，兩人少年時在雲深不知處同窗聽學，結為好兄弟，但魏無羨遭到岐山溫氏的迫害扔進亂葬崗，創立並修習鬼道，成為一代魔道祖師。魏無羨在不夜天大戰回歸，但之後師姐為救他身亡，他絕望跳崖自盡，但他被莫玄羽獻身而重生，16年後，他再度和藍忘機重逢。

▲《陳情令》結局。（圖／翻攝騰訊視頻）

▲魏無羨（肖戰 飾）和藍忘機（王一博 飾）大結局分道揚鑣。（圖／翻攝騰訊視頻）

忘羨CP經歷重重波折，光是看兩人再度同框，就讓劇迷激動不已，敲碗希望美好時光一直延續，直到最後Happy Ending大結局，但事與願違，魏無羨決定浪跡天涯，「天大地大，一酒一騎走天涯，四海為家。」最後豪爽留下：「青山不改綠水長流，後會有期。」他和藍忘機分道揚鑣，讓不少粉絲心碎。

不過劇情似乎留下一伏筆，魏無羨和藍忘機約定，下次見面要想好這首歌名字，藍忘機默默不作聲，但內心早有答案：「我早就想好了。」

▲《陳情令》結局。（圖／翻攝騰訊視頻）

▲▼魏無羨（肖戰 飾）聽到有人喊他「魏嬰」回頭會心一笑。（圖／翻攝騰訊視頻）

▲《陳情令》結局。（圖／翻攝騰訊視頻）

正當以為劇終，魏無羨一人站在高處吹笛時，聽到後方有人喊：「魏嬰。」（只有藍忘機會這樣叫他），他回頭後嘴角失守、露齒微笑，雖然畫面沒有顯示來者何人，但陳情女孩直接認定藍忘機回來了，紛紛直呼：「這就是最好結局，兩人又在一起了」、「看了这勾人的眼神，好像明白了一切」、「一生得一知己值得了」。還有網友直接截圖畫面，更改劇情的順序，推薦這才是忘羨CP真正大結局。

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肖戰, 王一博, 陳情令, 魏無羨, 藍忘機, 夷陵老祖, 魔道祖師, 江橙, 汪卓成

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