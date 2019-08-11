宛宛兒5年前「沒打肉毒沒豐唇」長這樣！　網驚呼認不出：真的同個人？

記者李湘文／綜合報導

網路紅人宛宛兒風格多變，既有性感一面又能大方搞笑，在網路上擁有78萬粉絲支持。她平時也不諱言會透過醫美維持漂亮外型，11日難得公開舊照，回味以前還沒加工過的臉蛋，自嘲：「5年前長這樣是啥小？」

▲宛宛兒現在有著精緻臉蛋。（圖／翻攝自臉書／宛宛兒）

照片中，宛宛兒化著豔麗的妝容，身上只穿著黑色內衣，性感地展露出纖細身材。看著自己5年前的模樣，她自己也忍不住吐槽：「以前還沒做任何醫美的臉，好像是什麼丈母娘之類。」甚至形容當時的臉「很有事」。

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▲宛宛兒公開5年前舊照，臉蛋純天然。（圖／翻攝自臉書／宛宛兒）

不過，有一好沒二好，宛宛兒現在自認臉蛋變好看，但體型也變得比以前豐腴，無奈自嘲好像回不去了，「好想要跟以前的身材對調呀！」話雖如此，她不介意被大家比較，還是把照片PO出來，問粉絲：「喜歡哪個宛爺咧？」

▲宛宛兒自嘲現在的身材已回不到以前。（圖／翻攝自臉書／宛宛兒）

難得看到宛宛兒舊照，粉絲都熱情稱讚「現在比較好看」、「都喜歡」、「以前是可愛美，現在是成熟美」；但也有人驚呼差別超大，「這誰」、「這是妳？妳是不是有去韓國」、「臉差好多」、「真的是同個人嗎」。

▲宛宛兒大方承認有打過玻尿酸、肉毒等。（圖／翻攝自臉書／宛宛兒）

此外，也有人好奇詢問宛宛兒，想知道這5年做過什麼醫美療程。她也坦然解答︰「電音波、打玻尿酸豐唇、肉毒之類都有。」並不介意被大家知道。