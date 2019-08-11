男偶像跳一半「頭破血流」！紅液體滴全臉...拉近一看粉絲笑瘋

記者吳孟庭／綜合報導

南韓偶像團體MONSTA X最近席捲美洲，不但上各大電視節目宣傳，也舉辦巡迴演唱會見粉絲，就在最近一場演唱會上，成員元虎被拍到紅色液體隨髮梢流出，原本就皮膚白皙的他鼻樑也被染紅，讓人擔心是不是哪裡受傷，但真相揭曉後粉絲全笑了！

▲MONSTA X正在美洲巡演。（圖／翻攝自MONSTA X推特）

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最近幾張元虎的特寫照片在網路上成為討論話題，他在演唱會上被拍到驚悚照片，包含眼角、鼻樑、太陽穴處都有紅色液體流下，乍看畫面非常驚恐，還被網友戲稱是跳到「頭破血流」，不過這一切都是頭髮惹得禍！

對照MONSTA X最新推特上的PO文，MONSTA X於洛杉磯當地時間8月10日舉辦演唱會，元虎換了新髮色，頭頂上面是黃色，到髮尾漸層挑染成紅色，不曉得是否是染劑未乾，或是染劑是一次性使用，顯然碰到水就GG，當元虎跳到激動處汗如雨下時，紅色染劑也都跟著流下，才造成如此驚恐的一幕。

▲元虎（左一）染了新髮色，卻導致在演唱會「流血」。（圖／翻攝自MONSTA X推特）

粉絲得知真相笑炸，「一開始看表演的時候，鏡頭轉到元虎都會被嚇到」、「造型師看到應該會很擔心沾到的衣服，問題是元虎怎麼這麼性感...」，也有人分享經驗談，「我去年也流過紫色的汗」、「不然我們全染色之後來跳《血、汗、眼淚》？」