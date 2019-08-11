高爾宣「自己很沒用」媽一通電話他哭了！　休學4年每天只做3件事

記者林彥君／台北報導



高爾宣今（11日）出席在三創生活園區舉辦的「 ETtoday Xperia 1 2019高校畢業歌直播發表會」，他分享自己曾在創作時遇到撞牆期，在美國讀大學時決定休學，把時間專注在音樂上，卻沒有好表現，「我跟媽媽說要休學做音樂，但一直停滯不前，4年過去沒有好成績，覺得自己很沒用，讓媽媽很擔心，也是當時最大的失落感。」

▲高爾宣出席2019高校畢業歌直播發表會。（圖／記者林敬旻攝）

高爾宣說媽媽當時很體諒他，不會說氣話打擊他，反而是一句關心就讓他非常感動，「我記得在跟之前的團體解散後，我媽打來問『你還好嗎？有沒有認真寫歌？』我是一直督促自己的人，她知道我很拚，她一句話我就知道她很擔心我，那時候有哭，很崩潰，想要回到美國完成學業，非常低潮。」

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▲高爾宣擔任活動演出嘉賓。（圖／記者李毓康攝）

高爾宣說當時起床寫歌、玩電腦、吃飯，就這樣度過一天，「不至於憂鬱到生病，一定會否定自己，有時候又很膨脹，這也是音樂有趣的地方，當做出成品會覺得這是最屌的，但是低潮又覺得做的沒有別人好，不論哪種能量都很酷！」

▲高爾宣登台演唱。（圖／記者林敬旻攝）

近期爆紅的高爾軒透露，對於突然的關注有點不適應，「工作量、睡眠時間及各方意見，因為身份不一樣了，有社會責任，現在不能亂發文。」至於感情有沒有影響？他笑說：「很順！」

