李千那崩潰「人生失去方向」　就醫檢驗出爐：超過17種不能碰！

記者阮巧雯／綜合報導

歌手李千那近年在音樂和戲劇圈都獲得好成績，更擴展副業，砸300萬與家人一起投資火鍋店，時常在IG分享日常生活，擁有大票粉絲。她近日PO文分享過敏原檢驗報告，結果被驗出超過17種食物不能吃，不少網友傻眼，連藝人愷樂也留言：「天阿，比悲傷更悲傷的故事。」

▲李千那近年在音樂和影劇圈都獲得好成績，更與家人一起開創副業。（圖／翻攝自IG／n_a_n_a_l_e_e）

照片中，李千那一手拿筷子，一手微微撐住頭，眼神無奈地盯著一桌食物，悲傷發文分享驗出過敏原後，不能吃的食物，寫道：「能吃的都不能吃，不能吃的更不能吃…牛奶、麵包、牛肉、雞肉……。」細數下來，不能吃的食物多達17種，更不用說那些原本就不能吃的。

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▲李千那過敏原報告出爐，超過17種食物不能碰。（圖／翻攝自IG／n_a_n_a_l_e_e）



連平常醫生建議應每日攝取的健康食物，像是蘋果、芭樂、豆類都不能吃，難怪李千那會崩潰直呼：「驗出過敏原的那一刻，我發現人生失去方向。」不少網友看了也覺得忌口食物竟然會這麼多，紛紛留言幫QQ：「沒有美食怎麼活」、「我也是測出後心情很低落」。更有人指出，如果連牛奶也不能喝，代表最療癒的甜品糕點都要從生命中消失，直呼：「好吃的都不能吃了！」