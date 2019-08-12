ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

唐綺陽運勢／天王星逆行金牛「金錢問題易引爆」　雙子桃花開注意1種人

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報8/12-8/18】

重要星象：木星順行，天王星逆行金牛，火星獅子尾聲，眾行星引發獅子座議題，土、木入相位

本周木星順行，事情會做出決定，開始行動、快速推進。天王星逆行金牛，回顧財務、經濟狀況等問題，思考金融、政策等議題，相關行業被起底，易引爆金錢問題。火星獅子尾聲，陽性能量爆發，避免缺乏耐性引起衝突事件，注意外出安全及小朋友意外受傷。眾行星在獅子座，引發獅子議題，關注第二代的表現或注重外表，時尚產業特別火紅。土木入相位，關心社會事件及上層人物的動向，產業變化將會影響未來的格局。

唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）

請繼續往下閱讀...

▲唐綺陽星座運勢。（圖／大慕影藝提供）

工作注意：白羊、天秤、水瓶、雙魚

白羊：多聽取長官、長輩的意見

天秤：遇到不同意見可當作參考，避免起衝突

水瓶：容易感到倦怠，細節的地方要注意

雙魚：有機會往遠方發展

桃花注意：雙子、巨蟹、處女、射手

雙子：試著從像家人般的桃花開始

巨蟹：別太冷靜、挑剔，讓人裹足不前

處女：避免防備心過重，以免錯失機會

射手：遇到聊得來的對象，有一見鍾情的機會

財運注意：獅子、魔羯

獅子：付出才有收穫，多做多得的正財運

魔羯：注意理財陷阱，避免套牢

健康注意：金牛、天蠍

金牛：遠離負能量，保持身心健康

天蠍：調整生活習慣，可改善健康

害羞！平時是裁縫師…當她關掉縫紉機後　雙腿一開變超性感模特

推薦閱讀

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃！　內衣照曝光…網驚：看到X了

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃！　內衣照曝光…網驚：看到X了

林佩瑤離開13年空服業：老娘不幹了！　37歲突離職…原因揭曉

林佩瑤離開13年空服業：老娘不幹了！　37歲突離職…原因揭曉

連千毅飆罵吳宗憲《大熱門》！　揭「被羞辱內幕」怒砲：阿斯巴辣嘛

連千毅飆罵吳宗憲《大熱門》！　揭「被羞辱內幕」怒砲：阿斯巴辣嘛

「隱乳女神」動物園解放頭燈！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超羞…老司機全嗨了

「隱乳女神」動物園解放頭燈！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超羞…老司機全嗨了

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

19歲女友腦瘤逝！　他守床邊「低頭最後一吻」淚崩…女孩爸悲痛絕食4天後也離世

19歲女友腦瘤逝！　他守床邊「低頭最後一吻」淚崩…女孩爸悲痛絕食4天後也離世

瑤瑤玩APP交到韓男友！　甜笑放閃「我很幸運」：軟體上發現真愛

瑤瑤玩APP交到韓男友！　甜笑放閃「我很幸運」：軟體上發現真愛

小甜甜又小一號！辣穿短裙坐高腳椅　「下往上邪惡視角」直逼大腿根部…網驚：更瘦了

小甜甜又小一號！辣穿短裙坐高腳椅　「下往上邪惡視角」直逼大腿根部…網驚：更瘦了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃！　內衣照曝光…網驚：看到X了

林佩瑤離開13年空服業：老娘不幹了！　37歲突離職…原因揭曉

連千毅飆罵吳宗憲《大熱門》！　揭「被羞辱內幕」怒砲：阿斯巴辣嘛

「隱乳女神」動物園解放頭燈！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超羞…老司機全嗨了

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！

19歲女友腦瘤逝！　他守床邊「低頭最後一吻」淚崩…女孩爸悲痛絕食4天後也離世

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

唐綺陽, 唐綺陽星座運勢, 星座, 運勢, 2019星座運勢

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 阿信集郵TFBOYS成功「擺出招牌手勢」　王源傻愣急握手…3秒片段曝光網笑翻
  2. 唐綺陽運勢／天王星逆行金牛「金錢問題易引爆」　雙子桃花開注意1種人
  3. 辣模裸穿緊身背心…「胸前2點穿環」全看光　形狀顏色超明顯！
  4. 蘇晏霈走鐘暴肥「2個月狠鏟8KG」！狠心戒糖飲料曝三餐飲食
  5. 小甜甜又小一號！辣穿短裙坐高腳椅　「下往上邪惡視角」直逼大腿根部…網驚：更瘦了
  6. 陳柏渝離婚3年…玩抖音電到大陸男星！　他私訊求愛：渝兒當我的小寶貝
  7. 雪莉原來不是鬼！《德魯納》登場就搶走呂珍九...IU吃醋了
  8. 葛摩菈原本是她！果斷拒演：不想每年綠6個月　網無言「在跩什麼」
  9. 林佩瑤離開13年空服業：老娘不幹了！　37歲突離職…原因揭曉
  10. 樂團開唱使力過猛　下台照鏡一看「這部位」竟大爆血！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366