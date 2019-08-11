萬芳高中因他立校規！　高爾宣認了「我只是共犯」：真的很後悔　

記者林彥君／台北報導



高爾宣今（11日）出席在三創生活園區舉辦的「 ETtoday Xperia 1 2019高校畢業歌直播發表會」，高爾宣高中時就讀萬芳高中，他回憶在高中期間曾把朋友的機車騎進學校，和朋友把車牽進電梯運到教室焊接三角台，因被校長發現，讓萬芳高中立定校規，禁止將機車停在校園內，這也是他至今最後悔的事。

▲高爾宣出席2019高校畢業歌直播發表會。（圖／記者李毓康攝）

高爾宣笑說：「事件主要是因為我朋友，我只是共犯，朋友當時需要一個幫忙搬車的人，因為我高中時有健身，我幫忙把車搬進電梯。」不過也因為這件事，學校多了一條校規禁止全校騎車進入學校，高爾宣笑說：「這沒有什麼好讚賞的！」

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▲高爾宣在活動中和粉絲互動。（圖／記者林敬旻攝）

高爾宣分享自己在高三下學期開始接觸音樂，買設備寫歌，他習慣在邊走路時邊想旋律，有時候在走路時會突然冒出靈感，近期的他正在努力創作，希望盡快把新作品和大家分享。

▲高爾宣替現場學生加油。（圖／記者林敬旻攝）

高爾宣在活動中展現超高魅力，連續2次對台下手比愛心，在演唱《Without You》更到台下和粉絲近距離握手，現場粉絲熱情尖叫，搶著和偶像近距離接觸，他在一首歌的時間在全場跑，親民的互動讓粉絲暴動。

▲高爾宣和大家玩自拍。（圖／記者李毓康攝）