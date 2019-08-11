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「分手過才唱得有感情」　林宥嘉曝經驗談：面對人性黑暗！

記者蔡琛儀／台北報導

林宥嘉今天出席於三創生活園區CLAPPER STUDIO舉行的「 ETtoday Xperia 1 2019高校畢業歌直播發表會」，不過本是充滿希望與祝福的地方，林宥嘉卻語出驚人：「差不多畢業時就是要分手的時候了，我今天都是一系列分手的歌曲，大家接下來往前邁進後，就會知道什麼叫真正的快樂。」

▲▼2019高校畢業歌直播發表會,林宥嘉。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林宥嘉今出席「2019高校畢業歌直播發表會,」。（圖／記者李毓康攝）

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▲▼2019高校畢業歌直播發表會,林宥嘉。（圖／記者李毓康攝）

林宥嘉今天一連演唱《天真有邪》、《成全》、《自然醒》，他語重心長的說：「雖然今天是感覺大家青春洋溢，但還是要提早面對人性黑暗面。」他也說如果自己沒經歷過分手的經驗，去比賽時應該也不會唱得那麼有感情。

林宥嘉也表示，當時進高中的第一件事就是填社團，加入夢寐以求的熱音社，且為了幫社團招生，他還和同學們利用午休時間到各個班級走唱，當時設備簡陋，大家推一台推車，上面放個音箱，一個人彈電吉他，一個人拉小提琴，還有一位同學拿著保特瓶，到了副歌時還突然拿起保特瓶敲課桌椅、打節奏，「雖然看起來好像滿蠢的，但現在回想起來，其實很熱血！」

▲2019高校畢業歌直播發表會，林宥嘉演唱。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼林宥嘉笑說：「畢業時就是要分手的時候了」。（圖／記者林敬旻攝）

▲2019高校畢業歌直播發表會，林宥嘉演唱。（圖／記者林敬旻攝）

他曾擔任過熱音社社長，當時還會和籃球社互相尬人氣，被問到是否是學校的風雲人物，他笑說：「應該...多少是（風雲人物）吧！」他打趣表示當時選擇唸鳳山高中，除了因為可以玩團，還有「男女合校」，但他畢業時沒有做什麼特別的事情，「我畢業很感動，流眼淚，感謝老師諄諄教誨。」立刻被吐槽，他也反回：「不行嗎！難道都要像電影一樣畢業後整老師？我這種就是畢業後會感謝老師的。」

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