傻眼！小辣椒「忘記神盾局長是誰」　《復仇者4》全員驚呆：你們合作3部片

記者洪文／綜合報導

葛尼絲派特洛大概有嚴重的「健忘症」，沒什麼人能忘記山繆傑克森早在2008年《鋼鐵人》演出「神盾局長」尼克福瑞，而她卻在《復仇者聯盟4：終局之戰》拍攝現場，當著眾人的面指著對方問：「他為什麼在這裡？」讓現場全員驚呆：「你們合作3部片了！」

▲「神盾局長」山繆傑克森、「小辣椒」葛尼絲派特洛已經合作《鋼鐵人》、《鋼鐵人2》、《復仇者聯盟》等3部電影。（圖／翻攝自網路）



請繼續往下閱讀...

漫威總裁凱文費吉向外媒《帝國雜誌》透露，《復仇者聯盟4：終局之戰》當中「鋼鐵人葬禮」就在2017年10月拍攝，「那天也是我們拍攝10周年紀念照片的那一天，所以為什麼我們可以拍攝那張大合照，因為剛好我們每個人都在這裡了，場面非常壯觀。」

談起「10周年紀念照片」拍攝過程，漫威總裁凱文費吉坦爆料：「葛尼絲派特洛當時提出疑問：『為什麼山繆傑克在這裡？』其他演員跳出來說：『你在說什麼？他是尼克福瑞，你已經跟他合作過很多部電影了！』」

▲漫威10周年合照。（圖／翻攝自漫威粉絲團）



►更多【復仇者聯盟】相關新聞

事實上，這不是「小辣椒」葛尼絲派特洛第一次有「健忘」的症狀，像是「酷寒戰士」賽巴斯汀斯坦（Sebastian Stan）過去爆料女方多次忘記「他們見過面」。另一方面，她甚至忘記自己曾經演過《蜘蛛人：返校日》，大概是漫威最健忘的女演員了。