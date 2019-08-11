第1次跟鄭爽說話…張恒認了印象不好：不喜歡這女生！　她1招主動出擊變女友

記者李湘文／綜合報導

藝人鄭爽在2018年參加綜藝節目《這！就是鐵甲》，跟擔任賽事總監的張恒相識相戀，交往至今1年多，越愛越高調，最近甚至一起加入真人秀《女兒們的戀愛》，把私下恩愛的模樣搬到檯面上。節目中，小倆口首次談起交往前的事，張恒爆料一開始對鄭爽的印象其實並不好，反而是女方主動先要了聯繫方式！

▲鄭爽、張恒一起參加真人秀《女兒們的戀愛》。（圖／翻攝自微博／女兒們的戀愛）

張恒透露，在《這！就是鐵甲》初見面時，鄭爽就把他最好的一些機器人都選走了，「我就看不到那些好的機器人打，我會覺得說……我做這些事情的樂趣被她給殺掉了，我不是很開心。」後來，鄭爽在錄節目時，又對比賽規則提出質疑，張恒因此跟她在導播室爭執了1、2個小時，「從一開始，我對她……就不是很喜歡這個女生。」

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▲張恒坦言一開始對鄭爽印象不太好，不是很喜歡這個女生。（圖／翻攝自芒果TV國際）

對此，鄭爽也承認自己是不太好對付的類型，但張恒不一樣，「他就比較會用道理說服人，這一點是非常吸引我的。」她也稱讚對方遇到事情時冷靜不毛躁、執行能力很強，有時候自己只是隨口說個想法，之後就發現張恒真的一直做了下去。

▲鄭爽被張恒冷靜講理的個性吸引。（圖／翻攝自芒果TV國際）

至於誰先跨出戀愛的第一步？張恒爆料，節目錄製到後期，鄭爽主動先來要聯絡方式，說是以後想買機器人，他還傻傻地以為「喔，她真的是要找我買機器人」。後來發展成戀人，張恒認為是自然而然的，也沒有特別刻意為之，就這麼在一起了。

▲鄭爽和張恒如今甜蜜交往。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

說到交往之後的感覺，鄭爽羞澀承認心裡確實多了安全感，只是嘴上不願說，「因為以前有的時候……對未來也不是很確定，有很多事情想實現，但是沒有人陪著妳實現。」不過如今有了張恒在，他直言「我覺得愛情裡，陪伴很重要」，只要忙得過來，就會儘量陪著鄭爽，就算忙不過來也會想其它的方法填補自己的空缺。

這段節目內容曝光後，許多粉絲大呼真的太甜，「可愛的一對」、「機器人是鄭爽和男朋友的媒人」、「一定要好好地幸福」、「買機器人和賣機器人，好可愛」；但也有粉絲笑說，依照鄭爽的個性「可能最開始的確是想買機器人」、「爽的執行力其實也很強」，也期待之後看到2人更多的日常相處。