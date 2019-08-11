最佳電影歌曲《Shallow》遭指控抄襲！　女神卡卡震怒…「要吿將會奉陪到底」

記者鄭又菡／綜合報導

天后女神卡卡（Lady Gaga）在電影《一個巨星的誕生》中，與布萊德利庫柏（Bradley Cooper）合作演唱歌曲《Shallow》，備受觀眾喜愛外，更贏得今年奧斯卡「最佳原創歌曲」。不過，最近卻有一名音樂創作人以「盜用旋律」為由，控告天后抄襲歌曲。

▲女神卡卡遭指控音樂抄襲。（圖／翻攝自女神卡卡IG）

據美媒《Page Six》指出，音樂創作人史蒂夫羅森（Steve Ronsen）指控女神卡卡《Shallow》有抄襲之嫌，盜用他在2012年所創作的歌曲《Almost》中部分旋律，還找了專家協助證明，並要求賠償百萬美金。

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女神卡卡則透過律師否認這項抄襲指控，更指責對方只是想從成名歌手身上牟取暴利而已，這個行為非常不可取，如果對方仍然堅持提告，她一定會奉陪到底，並取得最後勝利。引發爭議的歌曲《Shallow》，不僅讓女神卡卡拿到了人生第一座小金人，MV更是高達6.5億次的瀏覽量，成為熱門金曲。

▲《Shallow》遭指控部分旋律抄襲《Almost》。（圖／翻攝自女神卡卡YouTube）

據悉，這其實不是女神卡卡第一次捲入抄襲風波，歌曲《Born This Way》之前就曾被瑪丹娜（Madonna）暗諷有人向她「致敬」，兩人多年來多次隔空暗諷對方，長達近8年的不和。但就在今年的奧斯卡慶功宴上，兩人上演世紀破冰，瑪丹娜更在IG曬出合照，證明她們已經和好了。

▲瑪丹娜曬出與女神卡卡的合照，證明她們已經和好了。（圖／翻攝自瑪丹娜IG）

▼影片來源：YouTube／Lady Gaga，如被移除請見諒。

▼音樂來源：SoundCloud／Steve Ronsen，如被移除請見諒。