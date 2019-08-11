大眼妹被逼激戰鬼父！　驚曝「她是親生兒子」又愛上姑丈當小三…爸崩潰狂吐

記者田暐瑋／綜合報導

男主角原是同志，但因為愛上繼母決定當直男，沒想到繼母是女同志，決定去做變性手術，變成女主角Nira，之後卻被生父看上強逼發生關係，但她愛上姑丈，發生了不倫戀，其實這是泰劇《Bai Mai Tee Plid Plew》（吹落的樹葉）的劇情，超展開的狗血劇情引起熱烈討論。

女主角Nira原是男兒身，小時候因為看到生父家暴外遇，內心蒙上極大陰影，卻對是女同志的繼母日久生情，決定變性成女人，且對拋妻棄子的生父報仇。Nira外型豔麗，生父對她一見鍾情，展開猛烈追求，但她卻愛上了自己的姑丈，甚至甘願當姑丈的小三。

▲泰劇《吹落的樹葉》。（圖／翻攝自YouTube／one31）



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生父在發現這段不倫戀後，拼命從中阻撓，甚至還威脅到姑丈的生命，Nira為了救心愛的人，答應生父的要求發生一夜情，過程中意外得知Nira是變性人，當場崩潰狂嘔，Nira也警告：「如果我出了什麼事，全世界的人就會知道你和變性人上床。」超展開劇情已經引起不少網友好奇，已經準備要開追這部「腦洞大開神劇」，更有人直喊：「比台灣的八點檔還扯！」

《吹落的樹葉》改編自同名小說，主角Nira變性成女人的過程，寫實呈現變性手術的苦痛和重生，在泰國掀起熱烈迴響。同時故事虐度極高，除了姑姪不倫戀，劇組找來BL劇《不期而愛》男主角Saint（黃明明），扮演變性前的Nira，回憶片段出現姑姪挽手、靠頭的親密互動，讓大批腐女粉絲截圖洗版，也成為電視劇另一個看點。

▲平采娜。（圖／翻攝自平采娜IG）

▲男星Push飾演平采娜的姑丈。（圖／翻攝自平采娜IG）