ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

迪士尼公主大崩壞！　灰姑娘掉的「不是水晶鞋而是ＯＯ」…王子看傻眼

記者阮巧雯／綜合報導

迪士尼公主是許多人美好童年回憶，無時無刻都保持完美形象，身邊總有一堆可愛小動物或是自帶閃光微風特效，更不用說有時還會出現精靈或神仙教母救援。就有一位來自雅加達的藝術家安迪卡穆辛（Andhika Muksin）把公主們放進現實生活，超真實崩壞模樣笑翻眾人。

安迪卡把許多小時候看迪士尼公主電影從沒認為不合理的片段，一一畫出來，像是小美人魚愛麗兒的「超防水抗暈染」妝容，長時間住在深海裡，臉上妝感和髮型卻始終保持完美，但在現實生活中應該是要像安迪卡所畫，一頭艷紅長髮打結、彩妝花掉才對。而灰姑娘仙杜瑞拉向神仙教母哭訴時，正常情況是會把妝哭花。

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andhika Muksin（@andhikamuksin）分享的貼文 張貼

請繼續往下閱讀...

不合理畫面還有，《風中奇緣》寶嘉康蒂從高聳懸崖上一躍而下，絕美場景配上她優雅姿態讓小時候的公主迷看得如癡如醉，但如果這種情況發生在真實世界裡應該是，寶嘉康蒂的臉，會因重力加速度扭曲變形。而《阿拉丁》莫莉公主也不例外，坐上魔毯在高空飛馳，臉和髮型會被吹到變形，而不是依然保持完美。


當然其他公主也逃不過被惡搞命運，像是睡美人昏迷睡到嘴巴大開、白雪公主被王子救醒模樣超狼狽，還有仙杜瑞拉在午夜鐘聲敲響逃走，掉在王子前的不是水晶玻璃鞋，而是一整個假髮，這些真的都像現實生活中會發生的尷尬情況。


安迪卡除了畫出kuso公主作品，電影裡的反叛角色也被放進真實世界中，像是白雪公主的壞後母其實是個外表冷血邪惡，但內心卻很脆弱的小女生，跟唯一好友魔鏡視訊崩潰流淚。安迪卡逗趣創意作品，讓不少網友看了都直呼：「還我童年的迪士尼！」

推薦閱讀

小賈斯汀告白超模老婆「七夕情人節快樂」　甜文這樣寫網嗨炸！

小賈斯汀告白超模老婆「七夕情人節快樂」　甜文這樣寫網嗨炸！

鄧紫棋變臉哪吒Q炸！　猛眨眼7次失敗…螢幕快撞壞「學羅志祥哥哥的」

鄧紫棋變臉哪吒Q炸！　猛眨眼7次失敗…螢幕快撞壞「學羅志祥哥哥的」

51歲蕭薔自曝逆齡2秘訣…ＯＯ管理很重要　晚餐只吃「2口」就飽了！

51歲蕭薔自曝逆齡2秘訣…ＯＯ管理很重要　晚餐只吃「2口」就飽了！

雷神索爾下面凸一條！　「粗挺棒狀物」好吸睛…親弟跟上秀隆起小山丘

雷神索爾下面凸一條！　「粗挺棒狀物」好吸睛…親弟跟上秀隆起小山丘

Lisa新造型激像亞莉安娜！　「大眼挺鼻+招牌高馬尾」網友臉盲了

Lisa新造型激像亞莉安娜！　「大眼挺鼻+招牌高馬尾」網友臉盲了

潮模李函辣穿低胸馬甲…「拉鍊緊勒螞蟻腰」　網眼尖撞衫160公分LuLu：哪比得了！

潮模李函辣穿低胸馬甲…「拉鍊緊勒螞蟻腰」　網眼尖撞衫160公分LuLu：哪比得了！

豐臀金最NG混搭！　「右腳緊身褲、左邊開高衩」…網崩潰：有夠醜

豐臀金最NG混搭！　「右腳緊身褲、左邊開高衩」…網崩潰：有夠醜

黃曉明「一指神功」龜速打字法！　嘴開眼睛睜好大…呆萌急問：F鍵在哪

黃曉明「一指神功」龜速打字法！　嘴開眼睛睜好大…呆萌急問：F鍵在哪

泫雅肉色緊身裝像全光！　「超低深V」雙球豪溝包不住…辣搶男友風頭

泫雅肉色緊身裝像全光！　「超低深V」雙球豪溝包不住…辣搶男友風頭

黑人版小美人魚EQ超高！　主角荷莉貝利神回負面評價

黑人版小美人魚EQ超高！　主角荷莉貝利神回負面評價

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

正妹試穿球鞋「一彎腰半球掉出」！　店員視角超邪惡…網友全瘋了

正妹試穿球鞋「一彎腰半球掉出」！　店員視角超邪惡…網友全瘋了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

正妹試穿球鞋「一彎腰半球掉出」！　店員視角超邪惡…網友全瘋了

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！　被譙害孩子沒爸…她1句反擊惹哭人

韓女偶像都知道「減重水秘方」曝光！　f(x) Luna狂減12kg「大腿直接消一半」

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！　185萬粉嚇出冷汗：怎認得出來

E罩杯女星「真實無P身材現形」！　路人鏡頭一拍…下半身畫面成亮點

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

娜美妹颱風天開頭燈！　「包緊處理」穿這樣長輩全看光…HD透視照太兇

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

迪士尼公主, Andhika Muksin

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 「分手過才唱得有感情」　林宥嘉曝經驗談：面對人性黑暗！
  2. 遭老公抓姦在床！　矢口真里再嫁「小王」1年半生娃…IG公開性別
  3. 老師趁期中考駭進學生手機！才剛抓到證據...模範生起疑提早交卷
  4. 迪士尼公主大崩壞！　灰姑娘掉的「不是水晶鞋而是ＯＯ」…王子看傻眼
  5. 最佳電影歌曲《Shallow》遭指控抄襲！　女神卡卡震怒…「要吿將會奉陪到底」
  6. 殺人犯逃亡29年遇「傳播妹女兒」不敢認！龍劭華《忘川》噴演技奪獎
  7. 萬芳高中因他立校規！　高爾宣認了「我只是共犯」：真的很後悔　
  8. 傻眼！小辣椒「忘記神盾局長是誰」　《復仇者4》全員驚呆：你們合作3部片
  9. 第1次跟鄭爽說話…張恒認了印象不好：不喜歡這女生！　她1招主動出擊變女友
  10. 金曲歌后現身大馬粉絲暴動　等到午夜...裙子還被踩破大洞

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366