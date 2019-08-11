迪士尼公主大崩壞！　灰姑娘掉的「不是水晶鞋而是ＯＯ」…王子看傻眼

記者阮巧雯／綜合報導

迪士尼公主是許多人美好童年回憶，無時無刻都保持完美形象，身邊總有一堆可愛小動物或是自帶閃光微風特效，更不用說有時還會出現精靈或神仙教母救援。就有一位來自雅加達的藝術家安迪卡穆辛（Andhika Muksin）把公主們放進現實生活，超真實崩壞模樣笑翻眾人。

在 Instagram 查看這則貼文 Andhika Muksin（@andhikamuksin）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 2 日 上午 8:27 張貼

安迪卡把許多小時候看迪士尼公主電影從沒認為不合理的片段，一一畫出來，像是小美人魚愛麗兒的「超防水抗暈染」妝容，長時間住在深海裡，臉上妝感和髮型卻始終保持完美，但在現實生活中應該是要像安迪卡所畫，一頭艷紅長髮打結、彩妝花掉才對。而灰姑娘仙杜瑞拉向神仙教母哭訴時，正常情況是會把妝哭花。

在 Instagram 查看這則貼文 Andhika Muksin（@andhikamuksin）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 2 日 上午 8:44 張貼 請繼續往下閱讀...

不合理畫面還有，《風中奇緣》寶嘉康蒂從高聳懸崖上一躍而下，絕美場景配上她優雅姿態讓小時候的公主迷看得如癡如醉，但如果這種情況發生在真實世界裡應該是，寶嘉康蒂的臉，會因重力加速度扭曲變形。而《阿拉丁》莫莉公主也不例外，坐上魔毯在高空飛馳，臉和髮型會被吹到變形，而不是依然保持完美。

在 Instagram 查看這則貼文 Andhika Muksin（@andhikamuksin）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 22 日 上午 7:42 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Andhika Muksin（@andhikamuksin）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 19 日 上午 9:34 張貼



當然其他公主也逃不過被惡搞命運，像是睡美人昏迷睡到嘴巴大開、白雪公主被王子救醒模樣超狼狽，還有仙杜瑞拉在午夜鐘聲敲響逃走，掉在王子前的不是水晶玻璃鞋，而是一整個假髮，這些真的都像現實生活中會發生的尷尬情況。

在 Instagram 查看這則貼文 Andhika Muksin（@andhikamuksin）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 13 日 上午 8:33 張貼



在 Instagram 查看這則貼文 Andhika Muksin（@andhikamuksin）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 18 日 上午 8:41 張貼

安迪卡除了畫出kuso公主作品，電影裡的反叛角色也被放進真實世界中，像是白雪公主的壞後母其實是個外表冷血邪惡，但內心卻很脆弱的小女生，跟唯一好友魔鏡視訊崩潰流淚。安迪卡逗趣創意作品，讓不少網友看了都直呼：「還我童年的迪士尼！」

在 Instagram 查看這則貼文 Andhika Muksin（@andhikamuksin）分享的貼文 於 PST 2019 年 3月 月 1 日 上午 7:16 張貼