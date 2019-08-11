鄭可強「我長得好普通」...一唱歌反差萌　許維芳轉頭傻問：有比較帥嗎

記者林彥君／台北報導



鄭可強（小烏龜）今（11日）出席在三創生活園區舉辦的「 ETtoday Xperia 1 2019高校畢業歌直播發表會」，他在台上深情演唱《不愛情》，鄭可強剛結束環島旅行，過程中還和爸媽會合，他找了爸爸一起泡裸湯，至於有沒有和爸爸「互相較勁」，鄭可強開玩笑說：「爸爸不錯唷！情況很棒喔！」

▲鄭可強出席2019高校畢業歌直播發表會。（圖／記者林敬旻攝）

鄭可強透露，因為從《聲林之王》出道，背負了選秀比賽的光環，擔心無法將最好的表現呈現在大家面前，所以常感到有壓力，他透過環島和自己對話，「比完賽後面對全新的工作環境，透過環島調適自己，發現世界很大，回來心態也更好。」

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▲鄭可強擔任活動演唱嘉賓。（圖／記者林敬旻攝）

鄭可強謙虛地說自己不像許維芳出道一段時間可以自然應對，「我很菜，小小的，我以前唱歌大家不知道我會唱歌，加上我長得很普通，唱歌時可以呈現出一種反差萌。」一旁的高校女神許維芳虧，「所以現在變帥嗎？」鄭可強害羞地說：「沒有帥，只是比較好看啦！」

▲鄭可強深情演唱歌曲。（圖／記者林敬旻攝）



鄭可強和安懂合作的第二首新歌《喉嚨啞了》即將和大家見面，他將在9月7日會舉辦生日會，邀請粉絲一起來同樂，最新資訊請關注量子娛樂粉絲專頁，掌握最新消息。