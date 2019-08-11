女神閃婚大10歲司機！　新川優愛搭車愛上他…羞吐「倒追老公」密技

記者陳芊秀／綜合報導

25歲新川優愛8日拋下震撼彈，宣布即將結婚，新郎是大10歲的接送巴士司機。她同時活躍戲劇圈和時尚界，擔任雜誌專屬模特兒，演出多部日劇、電影，被看好成為新一代女神，事業衝刺期毅然選擇當人妻，對象令人更加好奇，11日出席結婚記者會時，更透露兩人交往的過程。

▲▼新川優愛宣布結婚，老公是大10歲巴士司機。（圖／翻攝自推特／新川優愛staff）

據日媒《Daily Sport》報導，新川優愛打從10幾歲入行開始，就認識這位專門接送去工作現場的巴士司機，直到3年前才開始意識到對男方的感情，再過半年後兩人就開始交往，1年後已經打算結婚。她談起準老公滿臉笑容，「他待人的態度真的太好了，人生一路走來沒有陰影又自帶陽光朝氣，很溫暖的人。」

請繼續往下閱讀...

▲新川優愛14歲入行，除了演戲並成為雜誌專屬模特兒，多年來活躍伸展台。（圖／翻攝自推特／新川優愛staff）

▲新川優愛外出工作由司機接送，3年前對男方產生感情。（圖／翻攝自推特／新川優愛staff）



新川優愛坦言雙方交往是自己主動倒追，起初年齡差距10歲，事前還先問「你結婚了嗎？」確定男方單身才放心發展。她也坦承，為了接近司機先生，曾謊稱自己「東西掉了」，事實上根本沒有遺失物品，邊說邊害羞笑了。

▲新川優愛日前閃電宣布結婚。（圖／翻攝自推特／新川優愛staff）

有關登記結婚，預定會在最近幾天提出，9日先透過經紀公司宣布和圈外男友結婚，婚禮、婚宴還沒決定。她也表示現在沒有懷孕，小倆口現在已經住在一起。