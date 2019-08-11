4年前就確定《復仇者4》鋼鐵人死亡！漫威總裁「1個理由」親口說動小勞勃道尼

記者洪文／綜合報導

鋼鐵人在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）結局犧牲死亡，結束在漫威電影長達12年的角色，讓許多粉絲震撼不已。漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）坦言，這個決定早在2015年已經決定好了（《復仇者聯盟2：奧創紀元》也在2015年上映），同時分享當時親口告訴小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）將為這個角色結束旅程的情景，「一開始感覺不太真實，直到拍攝當下他是特別激動。」

▲「鋼鐵人」小勞勃道尼。（圖／《復仇者聯盟4：終局之戰》、《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）



請繼續往下閱讀...

漫威總裁凱文費吉向外媒《帝國雜誌》表示，2015年已經確定「鋼鐵人在《復仇者聯盟4》死亡」，故事串起《美國隊長3：英雄內戰》、《復仇者聯盟3：無限之戰》、《復仇者聯盟4：終局之戰》，「鋼鐵人死亡的想法最早成形，我當時100％篤定要拍出來，從來沒有質疑過這件事，因為這是完整的概念、結局的重點。有時候我們會受到外界的輿論影響，有時候我們不會，堅持到底。」

談到如何告知小勞勃道尼「鋼鐵人死亡」，漫威總裁凱文費吉透露：「我記得大概是在2015年12月約了小勞勃道尼見面，告訴他《復仇者聯盟3、4》的結局，以及其後影響著《蜘蛛人：離家日》的故事，花了一些時間來說明，這些故事最終是一脈相連的。」他坦言，一開始大家面對「鋼鐵人旅程走向結束」感覺不太真實，直到越靠近拍攝時期，大家在情感上越是激動，特別是他。」

▲鋼鐵人在《復仇者聯盟4》結局死亡，逼出許多粉絲的眼淚 。（圖／翻攝自Youtube／Marvel、迪士尼提供）



對於安排「鋼鐵人死亡」的動機，漫威總裁凱文費吉表示：「當我們在製作《復仇者聯盟4》的這段期間，很多人猜測漫威電影不會有真正的死亡，因為神盾局長在《美國隊長2》死掉之後又復活了，其實觀眾需要的不是角色的死亡，而是對他的真實情感。」

►更多【復仇者聯盟】相關新聞

就在2015年確定「鋼鐵人死亡」的概念之後，「金鋼狼」休傑克曼在2016年上映的《羅根》也是以「死亡」作為角色最完美的結束。漫威總裁凱文費吉表示：「我們就像觀眾一樣，走出戲院想著：『天阿，這對休傑克曼來說是多麽棒的結局！』一位與角色的緊密聯繫的演員可以有個完美結局，至今這樣的例子並不多，這是我們希望帶給小勞勃道尼的東西，也是我們追求的重點。」