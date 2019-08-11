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殺人犯逃亡29年遇「傳播妹女兒」不敢認！龍劭華《忘川》噴演技奪獎

記者林奕如／台北報導

《忘川》再度傳出捷報！勇奪美國獨立電影獎（The IndieFEST Film Awards）卓越獎（Award of Excellence）。該劇敘述江一生（龍劭華 飾）犯下殺人案逃亡，然而在30年法律追溯期將屆滿之際，意外地在一場搖頭派對上看到親生女兒（陽靚 飾）淪為傳播妹，他十分心痛，最後還送嗑藥昏迷的女兒到醫院急救，劇情寫實發人深省。

▲《忘川》殺人犯（龍劭華 飾）逃29年，心痛遇到傳播妹女兒 。（圖／華視提供）

▲龍劭華飾演殺人犯逃亡29年。（圖／華視提供）

導演楊孟嘉爆料在拍攝《忘川》期間，龍劭華私底下都會不斷打電話來，笑說：「那時候每天演完戲，大家都累得半死想睡覺時，他都會打電話來說導演我想加些什麼。」完全感受到他的敬業態度，不斷想調整演出方式，讓部戲更精彩好看。導演還說當初指導潘麗麗時很簡單，他建議：「麗麗姐，妳就保持微笑就好！」兩人都是實力派演員，彼此丟接球，碰撞出許多火花。

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▲《忘川》殺人犯（龍劭華 飾）逃29年，心痛遇到傳播妹女兒 。（圖／華視提供）

▲龍劭華、潘麗麗飆演技。（圖／華視提供）

導演楊孟嘉同時身兼《忘川》的編劇、影片編輯，他以拍攝紀錄片起家，拍攝了十幾年的紀錄片。談到《忘川》的故事靈感來源，楊孟嘉表示過去拍紀錄片時，曾採訪過許多具有故事性的人物，在知名飯店小模命案社會新聞事件發生之後，開始將過去訪問過逃避追溯期的通緝犯、傳播妹的人物串在一起，因而催生這部作品。

林嘉俐說自己從2007年朋友介紹她聽《無與倫比的美麗》就喜歡上蘇打綠，「那時在台南拍戲，整整一個月我都聽著這張專輯」。隔年她的母親生病住院，靠著聆聽蘇打綠，舒緩緊繃的情緒，她說：「當時很需要一個宣洩的出口，所以在每一場他們的演唱會中大聲唱著、跳著，無形中得到情緒的釋放。」林嘉俐表示，很喜歡蘇打綠團員之間直接的交流、單純的友誼，給人很舒服的感覺，她說現在最期待他們休息過後復出，到時候一定會到演唱會上給他們滿滿的支持。

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龍劭華, 陽靚, 忘川

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