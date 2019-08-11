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《德魯納》花美水神是童星出身的他！雪莉挺IU今晚登場

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《德魯納酒店》張滿月社長搬家，在路上遇到守護井水的大洞井神，有著藍色長髮、俊美外貌的他，一播出後就登上熱搜！他正是今年才17歲的童星南多凜，曾在電視劇《皮諾丘》飾演李鍾碩幼年時期，驚人演技讓人印象深刻！而今晚IU好友雪莉也將會在劇中登場。

▲《德魯納》花美水神是童星出身的他。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲《德魯納酒店》水神俊美外型備受討論。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

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《德魯納酒店》第9集中，張滿月（IU飾演）把酒店搬到鄉下，當地以水質優良製作出的馬格利酒而聞名，而她也在井口遇見了守護水井的神靈－大洞井神，不過神靈卻光臨了她的酒店，讓酒店變成一片汪洋。

其中大洞井神的外型讓許多劇迷十分驚豔，留著藍色長髮、鮮嫩紅脣，髮型更掩蓋不住俊俏的外貌，播出當晚，飾演大洞井神的演員「南多凜」立馬登上熱搜第二名！

▲南多凜《皮諾丘》5分鐘關鍵戲被譽天才童星！（圖／翻攝自皮諾丘官網、南多凜媽媽IG）

▲南多凜曾因《皮諾丘》5分鐘關鍵戲被譽天才童星！（圖／翻攝自皮諾丘官網、南多凜媽媽IG）

其實長時間收看韓劇的劇迷，對南多凜的名字絕對不陌生，他曾在《六龍飛天》飾演男主角劉亞仁的童年，《皮諾丘》中飾演李鍾碩幼年時期，被蛋洗為父申冤的一長串台詞，逼哭不少觀眾，更在《鬼怪》飾演孔劉在巴黎遇到的少年，年僅17歲，參演的作品已經超過40部！

▲雪莉挺IU今晚《德魯納酒店》登場。（圖／翻攝自tvN）

▲雪莉挺IU今晚《德魯納酒店》登場。（圖／翻攝自tvN）

不少觀眾在播出後留言，「只是客串但那個瞬間入戲的演技....」、「雖然假髮有點搞笑，但南多凜比想像中適合這個角色啊」。另外之前傳出雪莉將為好友IU客串，預計今晚播出，劇照釋出她穿著雪白洋裝，綁上兩股辮子十分清純可愛，劇迷非常期待她將以何種故事登場。

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關鍵字

德魯納酒店, IU, 呂珍九, 南多凜, 雪莉, 日韓風

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