記者潘慧中／綜合報導

網路紅人「阿樂」擁有白皙美肌、豐滿上圍的身材優勢，被網友封為「隱乳女神」，她10日驚喜現身台北市立動物園工作，儘管全身包緊緊，凹凸有致的曲線仍讓粉絲全被「車頭燈」照到眼瞎，不少人都激動直呼：「好正啊啊啊！」

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▲阿樂在網路上享有超高知名度。（圖／翻攝自Instagram／alephant_0427）



照片中，可以看到阿樂身穿梅粉色貼身上衣，完美包覆住渾圓美胸和纖細腰身，下半身搭配黑色貼腿褲，秀出筆直美腿的曲線，時而彎腰摸龜首、時而席地而坐玩遊戲，笑得非常燦爛，大剌剌不做作的舉動再度圈粉無數。

▲阿樂驚喜現身動物園工作。（圖／翻攝自Instagram／alephant_0427）



阿樂當天是在動物園進行尋寶遊戲，「蠻好玩的！玩完覺得自己智商蠻低的哈哈哈哈，怎麼那麼難啊！！」好玩歸好玩，但天氣實在太炎熱了，讓她忍不住在Instagram限時動態開玩笑說：「走到快累死，天氣很熱，實況主不是應該待在冷氣房下戰旗嗎？」

▲阿樂包緊緊仍藏不了豐滿上圍。（圖／翻攝自Instagram／alephant_0427）



事實上，阿樂擁有70C、24、34的好身材，她日前向《ETtoday新聞雲》表示，其實自己只是個小不點，身高僅153公分，為了上鏡好看，她最近努力減肥且成功甩肉6公斤，「做了所有改變都是為了自己，變瘦是為了不愧對於自己的職業…。」意外讓人窺見她敬業的一面。