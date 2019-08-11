尤長靖被「這道菜」嚇得尖叫　點外賣看到它…立馬換餐廳：我們不合適

記者古靜兒／綜合報導

大陸男團NINE PERCENT成員之一尤長靖近日出演真人秀《做家務的男人》，和汪蘇瀧成為室友。節目最新一集中，他被室友準備的午餐嚇得不輕，只因材料是大陸常見的昆蟲料理炒蠶蛹，被粉絲笑說偶像嚇到的樣子雖然令人心疼，但節目效果呈現出來還是很好笑。

▲尤長靖在節目《做家務的男人》裡，被汪蘇瀧的炒蠶蛹料理嚇得魂飛魄散。（圖／翻攝自微博／尤長靖）

請繼續往下閱讀...

《做家務的男人》是一檔觀察家庭或室友共處一室，如何相處及分配家務工作的真人秀，來自馬來西亞柔佛州的尤長靖和來自大陸遼寧的汪蘇瀧在節目中成為室友。最新一集中，經過廚房的尤長靖被對方準備的家鄉料理炒蠶蛹嚇得驚聲尖叫，並表示完全不敢吃這道菜，還要求節目組刪掉剛剛被嚇得魂飛魄散的片段，打從心底抗拒的他令汪蘇瀧哭笑不得。

▲尤長靖（右）經過廚房時，被汪蘇瀧手上的蠶蛹嚇得驚聲尖叫。（圖／翻攝自微博／尤長靖）

節目中尤長靖也表示，自己在點外賣的時候只要看到這道料理，甚至還會害怕得完全不敢在該店下單，因此無論室友怎麼軟硬兼施，他都堅決不碰。尤長靖也在微博上轉發該節目片段，並寫到：「喜歡吃蠶蛹寶寶的人對不起嘍，不是它不夠好，是我們不合適。」委婉解釋自己對蠶蛹的抗拒，可愛的模樣也讓粉絲在留言區打趣道：「沒事我也不吃」、「只要是蟲類我都不碰」、「我和你比較合適！」

▲尤長靖表示自己在點外賣時，如果看到炒蠶蛹料理，就會不在該店下單。（圖／翻攝自微博／尤長靖）

▲尤長靖微博上打趣寫到，自己和炒蠶蛹不合適。（圖／翻攝自微博／尤長靖）

►點我看尤長靖微博上轉發自己被嚇到的節目片段。