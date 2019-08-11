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5人只有9隻腳！少女時代-Oh!GG照片修過頭　偶像美腿消失慘成靈異照

▲少女時代-OH!GG去年釋出新歌〈Lil' Touch〉宣傳照，孝淵的右小腿竟被修到憑空消失（紅圈處）。（翻攝自少女時代官網）

圖文／鏡週刊

韓國新銳導演VISHOP去年操刀拍攝少女時代-OH!GG的主打歌MV〈Lil' Touch〉，MV在YouTube上架7個月後突破億次點擊，刷新自身出道以來最快MV破億紀錄，擅長舞曲拍攝、以色感營造氛圍的VISHOP功不可沒。不過，去年少女時代-OH!GG公開專輯預告照，未料竟被眼尖網友發現5個人只有「9隻腳」，當場成了靈異照。

這張黑白色的宣傳照以MV中富有熱帶雨林氣息的布景為背景，但仔細一看，穿著透視紗裙、站在後方的孝淵，右小腿竟然「憑空消失」，修片修到少了半截腿的離譜錯誤，讓歌迷看了直呼傻眼，且事實上這已非經紀公司SM娛樂首次出包。2015年少女時代歷經成員潔西卡退出，首次以8人形式發片，主打歌〈Lion Heart〉MV其中一個畫面，少女時代的英文團名「GIRLS' GENERATION」竟被拼成「GILR'S GENERATION」，引發粉絲不滿，左批公司「沒把關內容」，右罵工作人員「菜英文」。
 
少女時代的MV除了腳被修到不見，也曾發生拼錯團名的糗事。（VISHOP提供）

▲少女時代的MV除了腳被修到不見，也曾發生拼錯團名的糗事。（VISHOP提供）

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除了少女時代因P圖出糗，女團DIA的新輯宣傳照也曾經因修片不慎多了一隻手，已解散的女團T-ARA美腿被修到少了一塊肉，野獸男團2PM成員Nichkhun為雜誌拍攝的養眼腹肌照，則是被修成肚臍離奇不見，健壯的6塊肌也因此被網友狠虧：「該不會腹肌也是靠修圖修出來的『黑心肌』吧？」


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