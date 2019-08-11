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颱風天開唱團隊全困住！　潘瑋柏「沒衣服穿」台上突鞠躬

記者翁子涵／台北報導

潘瑋柏10日在上海舉辦《創使者Coming Home》演唱會，卻巧遇上海十幾年來難得一見的颱風攪局，狂風暴雨讓部分團隊無法如期提早前往，紛紛趕在演唱會當天緊急上工，甚至還有部分服裝差點來不及送達，險讓潘瑋柏在舞台上沒衣服穿，好在工作人員搭高鐵及時送達。

▲▼潘瑋柏上海演唱會。（圖／華納音樂提供）

▲潘瑋柏10日在上海開唱。（圖／華納音樂提供）

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為了感謝粉絲無畏風雨前來，潘瑋柏特別在開場前於後台直播獻上「彩蛋」，讓觀眾驚喜不已，
開場他一連嗨唱《Coming Home》、《第三類接觸》、《硬鬧》等舞曲，接著先是獻上一鞠躬後說：「不知道你們怎麼來，回家務必特別小心，我沒有辦法用言語形容我的感謝，沒有你們來我就是自己唱給自己聽了。」

▲▼潘瑋柏上海演唱會。（圖／華納音樂提供）

▲▼潘瑋柏開唱感謝歌迷冒風雨力挺。（圖／華納音樂提供）

▲▼潘瑋柏。（圖／華納音樂提供）

跳的滿身大汗的他，也開玩笑自虧：「胖瘦不重要，肺活量才重要！」回想起去年8月同樣在上海開唱，潘瑋柏也忍不住感嘆說：「去年的時候，我跟我的好朋友李晨、Tia一起在這裡表演，沒想到一年就過去了，一切都跟昨天一樣。」

慶功宴上，潘瑋柏開心和幕後團隊倒香檳慶祝，爸媽也在現場同歡，提到家人，潘瑋柏說：「我要奔4了，爸媽依舊希望我趕快成家！」此外，他近來在《中國新說唱》最新一期的節目中，也和選手Sean T及黃旭演唱新歌《愛你3000》，潘瑋柏說：「這首歌我希望送給每個有愛的人！」更透露今年將有新專輯發行的計畫。

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