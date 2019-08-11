被控新歌激似韓星Sik-k！　周湯豪怒喊荒謬：我沒有買時光機

記者翁子涵／台北報導

周湯豪推出新EP《WHAT A LIFE》，日前卻被爆新歌《我的夢》和韓星Sik-K的《Water》的節奏、曲調相似，遭指抄襲，今他舉辦簽唱會被問及此事，他火大回應：「 我沒有買時光機可以去抄一個比我晚的發行的歌」。

▲周湯豪今舉辦《WHAT A LIFE》簽唱會。（圖／索尼提供）



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被指抄襲的新聞一出，周湯豪坦言第一時間非常氣憤也感到荒謬，「我覺得這樣是不對的，說我去抄襲比我晚發行的歌，事情已經沒有真理了，我沒有買時光機，如果有的話，請告訴我哪裡可以買」，所屬的索尼音樂也嚴正澄清周湯豪EP是7月25日上架，Sik-K新歌則是7月30日發布，絕無抄襲一事。

周湯豪接著表示：「這是沒有灰色地帶的，我們有鐵證實證，就是我比較早發行，身為一個創作者，這麼多年不斷給我貼標籤，我覺得我是非常認真在用作品說話的人，現在是在大眾面前直接說我是小偷，對我們來說是不公平的事，這是很不ok的行為，讓我非常的難過」。

▲▼周湯豪今出席《WHAT A LIFE》簽唱會，回應抄襲風波。（圖／索尼提供）



雖抄襲風波影響心情，但今周湯豪在台北華山Legacy舉辦簽唱會，狂吸大批粉絲朝聖，新歌《i GO》更成為熱潮，粉絲紛紛改編成重金屬版、情歌、R&B版本，周湯豪也開心宣佈新歌16日將在KTV上線。