ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

命理師爆阿翔斷了孽緣：不要恨謝忻！　點出他婚外情主因「女人要負責」

記者林彥君／台北報導

謝忻和阿翔爆出不倫戀後全面停工，原兩人有可能一起出席公益募款餐會，不過阿翔不會出席，合體確定破局。對此通靈命理師江嘉葉表示：「這兩人有前世因果，過去這段孽緣避免不了，但是不會持久，斷了這段不該有的孽緣，兩人還會是好朋友，若懂得懺悔且多做公益，事業上也會持續不墜，更會謙虛努力。」

▲謝忻有可能在8月24日首次亮相。（圖／翻攝自謝忻臉書）

▲謝忻確定在事件後出席活動。（圖／翻攝自謝忻臉書）

江嘉葉提到，雖然謝忻和阿翔的行為引起眾怒，但愛護他們的觀眾，應以因果來看，他們也是命運轉輪下，不知不覺順著命運的桃花劫運轉，如今兩人清醒了，後悔了，受到許多撻伐，看盡群眾給他們的謾罵責備，重新站起來，大家可以收手了，應該以善心鼓勵支持他們，不該繼續造口業。

Grace心痛原諒阿翔。（圖／翻攝自Grace臉書）

請繼續往下閱讀...

▲Grace在事件爆發後原諒阿翔。（圖／翻攝自Grace臉書）

阿翔和Grace的關係，江嘉葉老師以通靈觀察後表示，目前兩人關係好多了，只是Grace心中的陰影還沒完全清除，所以親密關係還是僵住，其實兩人是真心相愛，一個愛家愛孩子，努力賺錢要讓妻兒過好生活，一個是賢妻良母，把家理得井井有條，是個讓人羨慕的美滿家庭。

Grace心痛原諒阿翔。（圖／翻攝自Grace臉書）

▲阿翔和老婆Grace。（圖／翻攝自Grace臉書）

對於婚外情事件，江嘉葉認為：「只是男人會在外偷情，一定有原因，女人也要負點責任，檢討自己做錯了什麼？Grace長得漂亮，又是好太太、好媽媽，只是嘴巴太銳利，很會酸阿翔，讓阿翔心裡很不舒服，久而久之就會鬱悶在心，此時有謝忻的開朗活潑，關心體貼，又朝夕相處，兩人就容易不小心擦出火花。」

江嘉葉提醒，阿翔的工作時間長、很辛苦，Grace要多體貼他一些，不能要求男人要和婚前一樣的貼心柔情，Grace如果真要繼續維持家庭滿美滿，就要振作起來，打從心裡徹底忘記阿翔婚外情之事，也不要恨謝忻，如此才能幸福走下去。

▲通靈命理師江嘉葉。（圖／通靈命理師江嘉葉提供）

▲通靈命理師江嘉葉。（圖／江嘉葉提供）

推薦閱讀

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

正妹試穿球鞋「一彎腰半球掉出」！　店員視角超邪惡…網友全瘋了

正妹試穿球鞋「一彎腰半球掉出」！　店員視角超邪惡…網友全瘋了

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！　被譙害孩子沒爸…她1句反擊惹哭人

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！　被譙害孩子沒爸…她1句反擊惹哭人

韓女偶像都知道「減重水秘方」曝光！　f(x) Luna狂減12kg「大腿直接消一半」

韓女偶像都知道「減重水秘方」曝光！　f(x) Luna狂減12kg「大腿直接消一半」

E罩杯女星「真實無P身材現形」！　路人鏡頭一拍…下半身畫面成亮點

E罩杯女星「真實無P身材現形」！　路人鏡頭一拍…下半身畫面成亮點

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！　185萬粉嚇出冷汗：怎認得出來

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！　185萬粉嚇出冷汗：怎認得出來

娜美妹颱風天開頭燈！　「包緊處理」穿這樣長輩全看光…HD透視照太兇

娜美妹颱風天開頭燈！　「包緊處理」穿這樣長輩全看光…HD透視照太兇

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

19歲女友腦瘤逝！　他守床邊「低頭最後一吻」淚崩…女孩爸悲痛絕食4天後也離世

19歲女友腦瘤逝！　他守床邊「低頭最後一吻」淚崩…女孩爸悲痛絕食4天後也離世

曾治豪「酗酒到天亮」去錄影　完全狀況外⋯吳宗憲看傻

曾治豪「酗酒到天亮」去錄影　完全狀況外⋯吳宗憲看傻

阿信招認「主動傳簡訊給Jolin」！　親PO合照曝進度：不要再催了

阿信招認「主動傳簡訊給Jolin」！　親PO合照曝進度：不要再催了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吳宗憲酸沒素質！　連千毅拿出500萬「怒下戰帖」…電爆：你30歲還沒我有錢

正妹試穿球鞋「一彎腰半球掉出」！　店員視角超邪惡…網友全瘋了

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」！　網一看嚇瘋：沒穿衣服？

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！　被譙害孩子沒爸…她1句反擊惹哭人

韓女偶像都知道「減重水秘方」曝光！　f(x) Luna狂減12kg「大腿直接消一半」

E罩杯女星「真實無P身材現形」！　路人鏡頭一拍…下半身畫面成亮點

25歲仙女網紅修太狠「大媽真面目被偷拍」！　185萬粉嚇出冷汗：怎認得出來

娜美妹颱風天開頭燈！　「包緊處理」穿這樣長輩全看光…HD透視照太兇

傑森摩莫亞道歉！親口宣布《水行俠2》無法拍攝：我受夠了

19歲女友腦瘤逝！　他守床邊「低頭最後一吻」淚崩…女孩爸悲痛絕食4天後也離世

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

謝忻, 阿翔, 謝忻阿翔

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子
  2. 「隱乳女神」動物園解放頭燈！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超羞…老司機全嗨了
  3. 颱風天開唱團隊全困住！　潘瑋柏「沒衣服穿」台上突鞠躬
  4. 被控新歌激似韓星Sik-k！　周湯豪怒喊荒謬：我沒有買時光機
  5. 命理師爆阿翔斷了孽緣：不要恨謝忻！　點出他婚外情主因「女人要負責」
  6. 鄭心慈大方掀裙底...狂搧風散熱　周興哲傻眼：這太crazy！
  7. 隋棠卡關38年「練一輩子都失敗」！　崩潰PO文求救…掀網共鳴：我也是
  8. 三餐吃生菜沙拉減肥！　性感女模「爆腸卡死30天」…醫揭後遺症：千萬別試
  9. 《以後別做朋友》爆紅...周杰倫一句「哎唷加油！」　竟讓周興哲陷瓶頸
  10. 鄧倫炫耀「追星成功」曬燦笑PO合照　溫暖對男神表白：不可替代

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366