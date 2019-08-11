命理師爆阿翔斷了孽緣：不要恨謝忻！　點出他婚外情主因「女人要負責」

記者林彥君／台北報導



謝忻和阿翔爆出不倫戀後全面停工，原兩人有可能一起出席公益募款餐會，不過阿翔不會出席，合體確定破局。對此通靈命理師江嘉葉表示：「這兩人有前世因果，過去這段孽緣避免不了，但是不會持久，斷了這段不該有的孽緣，兩人還會是好朋友，若懂得懺悔且多做公益，事業上也會持續不墜，更會謙虛努力。」

▲謝忻確定在事件後出席活動。（圖／翻攝自謝忻臉書）

江嘉葉提到，雖然謝忻和阿翔的行為引起眾怒，但愛護他們的觀眾，應以因果來看，他們也是命運轉輪下，不知不覺順著命運的桃花劫運轉，如今兩人清醒了，後悔了，受到許多撻伐，看盡群眾給他們的謾罵責備，重新站起來，大家可以收手了，應該以善心鼓勵支持他們，不該繼續造口業。

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▲Grace在事件爆發後原諒阿翔。（圖／翻攝自Grace臉書）

阿翔和Grace的關係，江嘉葉老師以通靈觀察後表示，目前兩人關係好多了，只是Grace心中的陰影還沒完全清除，所以親密關係還是僵住，其實兩人是真心相愛，一個愛家愛孩子，努力賺錢要讓妻兒過好生活，一個是賢妻良母，把家理得井井有條，是個讓人羨慕的美滿家庭。

▲阿翔和老婆Grace。（圖／翻攝自Grace臉書）

對於婚外情事件，江嘉葉認為：「只是男人會在外偷情，一定有原因，女人也要負點責任，檢討自己做錯了什麼？Grace長得漂亮，又是好太太、好媽媽，只是嘴巴太銳利，很會酸阿翔，讓阿翔心裡很不舒服，久而久之就會鬱悶在心，此時有謝忻的開朗活潑，關心體貼，又朝夕相處，兩人就容易不小心擦出火花。」

江嘉葉提醒，阿翔的工作時間長、很辛苦，Grace要多體貼他一些，不能要求男人要和婚前一樣的貼心柔情，Grace如果真要繼續維持家庭滿美滿，就要振作起來，打從心裡徹底忘記阿翔婚外情之事，也不要恨謝忻，如此才能幸福走下去。

▲通靈命理師江嘉葉。（圖／江嘉葉提供）