記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后曹雅雯昨天在馬來西亞永平演出，人氣超旺的她，受到當地歌迷熱情爭相找她合影，拍照人群大排長龍，一路買到晚上12點，人潮還遲遲沒有散去，曹雅雯的裙子還因此被歌迷不小心踩破一個大洞。

▲曹雅雯到大馬演出，熱情的粉絲不小心踩破她的裙子 。（圖／時代創藝提供）

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曹雅雯日前準備出發到馬來西亞時，剛好遇到強颱利奇馬影響，本來是早上8點50分出發的班機，延遲到晚上11點才起飛，也因此打亂了她原訂行程，抵達馬來西亞飯店時已是早上7點，她一下機快速梳洗好，就直接在飯店一路昏睡到中午補足精神，再趕緊起床吃東西。

她昨晚一口氣演唱《追追追》、《天生一對》、《值得愛》、《博杯》、《疼阮一世人》、《思念的歌》，以及江蕙（二姐）的歌曲串燒，且她幾乎每唱一首歌曲，現場觀衆就會送上冰涼啤酒、香甜蘋果、降火氣山竹、珍珠奶茶，讓她擁有很不一樣的演出經驗。

▲曹雅雯昨晚在馬來西亞永平演出 。（圖／時代創藝提供）

雖然行程匆忙，但曹雅雯這次在馬來西亞也不忘品嚐當地美食，像是亞參魚、香蘭葉炸雞等，當然還有當地盛產的榴槤，她一口氣吃了三顆，打趣玩諧音梗：「這真的使人『榴槤』忘返。」她的爺爺上個月剛過世，與5月離開的阿嬤相隔僅兩個月，因此她一回台灣還要打起精神，繼續忙著處理家裡的事。

▲曹雅雯連嗑三個榴槤 。（圖／時代創藝提供）